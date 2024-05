Esto se sabe del presunto atacante del primer ministro eslovaco, que sigue crítico

Fico, señalado de ser anti-LGBTI y antiinmigrantes, ha ocupado el cargo de primer ministro de Eslovaquia varias veces: entre 2006 y 2010 y luego entre 2012 y 2018, cuando tuvo que dimitir tras el asesinato de un periodista que investigaba casos de corrupción que conectaban a representantes del Gobierno eslovaco con empresarios italianos, presuntamente conectados con la mafia de ese país. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

El Gobierno de Eslovaquia afirmó este jueves que el sospechoso del tiroteo contra el primer ministro Robert Fico, ocurrido el miércoles, es un “lobo solitario” descontento con los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, agregó que fue acusado de intento de asesinato: “La Policía eslovaca trabaja con una única versión del ataque y el sospechoso está acusado de intento de asesinato con premeditación”. Ante la prensa aseguró que detrás habría “motivaciones políticas”.

Las autoridades aún no han identificado al presunto atacante de forma oficial, pero se habla de que el poeta Juraj Cintula, de 71 años, le habría disparado al funcionario. En las afueras de la ciudad de Levice, en el centro-sur de Eslovaquia, varios guardias policiales estaban ubicados en la entrada del apartamento donde el también exguardia de seguridad vivía. Su vecino y amigo de toda la vida, Mile L’udovit, le dijo a The Guardian que estaba impactado, que él era “un tipo educado, servicial y tranquilo”. Advirtió que lo conoce desde hace décadas y que “si estaba planeando algo, no había señales”.

L’udovit agregó que los dos ocasionalmente discutían sobre política y que Cintula expresaba enojo frente a lo que veía como crecientes ataques a la libertad de expresión bajo el liderazgo de Fico. “Pero nunca hubiera pensado que sería capaz de tales acciones. Nunca habló de usar la violencia”, afirmó al medio británico. Según las primeras investigaciones policiales, Cintula llevaba el arma de forma legal y antes de abrir fuego gritó “Robert, ven aquí”. En el momento en el que el primer ministro se acercó para darle la mano, le disparó cinco veces.

Robert Kalinak, viceprimer ministro, aseguró en una rueda de prensa en el hospital Roosvelt, de Banska Bystrica, en el centro del país, que Fico se encuentra estable tras la cirugía a la que tuvo que ser sometido de emergencia, pero recalcó que aún permanece muy grave: “Los médicos lograron estabilizar al paciente por la noche. Desgraciadamente, su estado es aún muy grave, pues las heridas son complejas”. Por su parte, la directora del establecimiento, Miriam Lapunikova, indicó que el dirigente fue sometido a “una operación de cinco horas”. Él sigue “verdaderamente muy grave” y permanecerá en cuidados intensivos, añadió.

¿Cómo fue el ataque contra el primer ministro de Eslovaquia?

Fico, de 59 años, fue atacado con cinco tiros a la salida de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la localidad de Handlová, en el centro del país. Cuando se acercó a saludar a un grupo de personas que estaba en el lugar del encuentro, la Casa de la Cultura, fue baleado en el abdomen y el pecho. Según los informes que han trascendido, el dirigente llegó consciente al hospital en Handlová, y fue luego trasladado en helicóptero a un lugar de mayor nivel en Banska Bystrica, a 65 kilómetros de la ubicación inicial, la mejor opción teniendo en cuenta la distancia hasta la capital, Bratislava, en el extremo occidental del país.

La política de Fico

Fico, señalado de ser anti-LGBTI y antiinmigrantes, ha ocupado el cargo de primer ministro de Eslovaquia varias veces: entre 2006 y 2010 y luego entre 2012 y 2018, cuando tuvo que dimitir tras el asesinato de un periodista que investigaba casos de corrupción que conectaban a representantes del Gobierno eslovaco con empresarios italianos, presuntamente conectados con la mafia de ese país.

Volvió a ser elegido en octubre de 2023, luego de una alianza con una coalición prorrusa. Desde entonces, se han deteriorado los lazos entre Eslovaquia, miembro de la OTAN, y la vecina Ucrania, que contaba con el apoyo incondicional de Bratislava.

No obstante, Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, condenó el miércoles el “acto de violencia contra el jefe de gobierno de nuestro Estado socio vecino”. Por su parte, Vladimir Putin, presidente ruso, calificó de “crimen odioso” el ataque, describiendo a Fico como “un hombre valiente y decidido”. Los líderes de la Unión Europea, de Reino Unido, así como de Estados Unidos, entre otros, enviaron mensajes de solidaridad y condenaron el ataque, que continúa bajo investigación.

