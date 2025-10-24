Europa refuerza su apoyo militar a Ucrania y presiona a Rusia con nuevas sanciones

Exhibición de material ruso destruido en Kiev, Ucrania. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Este viernes, varios líderes europeos se reunieron en Reino Unido para discutir nuevos apoyos a Ucrania, ante la negativa rusa de poner fin a la guerra que inició en 2022, y propusieron incrementar las sanciones sobre el petróleo ruso, definir los préstamos de reparación para Kiev y otórgale más misiles para mejorar su defensa aérea.

El anfitrión de la reunión fue el primer ministro británico, Keir Starmer, quien recibió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

A la conferencia de presa también asistieron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro holandés, y Dick Schoof.

El líder británico recalcó que Reino Unido “reforzará la defensa aérea de Ucrania”, y aseguró que el país enviará más misiles a Kiev para fortalecer sus defensas ante la llegada del invierno.

Previamente, Zelenski aseguró que Rusia pretende “dividir” a los aliados, por lo que agradeció las declaraciones de los líderes europeos en apoyo a Ucrania.

Sin embargo, también pidió respaldo y resaltó que en términos estratégicos Kiev produce casi el 60 % de sus armas en el país. No obstante, dijo que Ucrania debe buscar una forma para producir sistemas de defensa aérea.

En lo que respecta a lo económico, Rutte destacó que las sanciones del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a las mayores petroleras rusas, calificadas por Putin como “hostiles”, dificultan que el líder ruso avance en la guerra.

Sin embargo, aclaró que la decisión sobre el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania (petición que hizo Zelenski en una reunión previa con Trump) corresponde a cada aliado.

El líder ucraniano motivó a sus aliados a ampliar las sanciones al petróleo de Rusia. “Tenemos que presionar no solo a Rosneft y Lukoil, sino a todas las compañías petroleras rusas”, dijo Zelenski, según recogió la AP.

“Además, estamos llevando a cabo nuestra propia campaña de presión con drones y misiles dirigidos específicamente al sector petrolero ruso”, añadió.

En la misma sintonía, Starmer aseveró que la coalición buscará retirar tanto el petróleo como el gas ruso del mercado global, para así “cortar la financiación de la guerra rusa”.

Zelenski también recalcó que Rusia está realizando una “campaña de terror” por sus ataques a la infraestructura energética ucraniana, lo que afecta en gran medida a la población por el acercamiento del invierno.

Por su parte, la primera ministra danesa instó a que los aliados lleguen a una solución sobre los préstamos de reparación para Ucrania antes de Navidad, y su homólogo holandés resaltó que la “única parte que rechaza un alto el fuego” es Moscú.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones entre Estados Unidos, que pidió previamente a Putin terminar la guerra, y Rusia.

Por su parte, Moscú aseveró que su milicia tomó el control de tres aldeas en Ucrania, las cuales se ubican en las regiones de Bolohivka, Járkov y Dnipropetrovsk.

El gobierno de Putin también declaró que un enviado especial de Rusia, Kirill Dmitriev, se reunirá con miembros del gobierno de Donald Trump, entre ellos el enviado especial Steve Witkoff, según indicó CNN.

