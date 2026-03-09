Gisèle Pelicot encabeza protestas feministas en Francia como símbolo de resiliencia

Gisèle Pelicot asiste a un juicio de apelación en el tribunal penal de Gard, en Nimes, Francia, el 7 de octubre de 2025. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Las marchas feministas del día de la mujer en Francia, este 8 de marzo, fueron protagonizadas por Gisèle Pelicot, una figura clave en el movimiento para las sobrevivientes de abuso sexual.

Decenas de miles de personas se movilizaron este fin de semana en diversas ciudades de Francia para defender los derechos de las mujeres, “ante el creciente avance del conservadurismo” que, según las colectivas, los pone en riesgo.

🇫🇷 🟣 ♀️ Gisele Pelicot joins women's rights march in Paris



Rape survivor Gisele Pelicot and her daughter Caroline Darian joined thousands of women gathered in Paris to march on International Women's Day. Pelicot became a global symbol after she waived her right to anonymity… pic.twitter.com/mNvD66tDTR — AFP News Agency (@AFP) March 9, 2026

Cerca de cien organizaciones, incluyendo asociaciones y sindicatos, convocaron concentraciones en ciudades como Burdeos (suroeste), Lille (norte) y Marsella (sureste). Por su parte, el grupo de extrema derecha “Némesis” —que se autodenomina feminista— anunció su propia marcha al oeste de París.

La participación de Gisèle Pelicot fue ampliamente celebrada por las manifestantes, que destacaron su incansable lucha dentro y fuera de los tribunales contra los abusos sexuales que ella padeció —y que reflejan la realidad de miles de mujeres en todo el mundo—.

Con su emblemática frase “que la vergüenza cambie de lado”, Pelicot se convirtió en un símbolo feminista global al optar por un juicio público contra su exmarido, Dominique Pelicot, quien orquestó su violación sistemática por 51 hombres durante una década, drogándola con ansiolíticos mientras dormía.

Adicionalmente, Gisèle Pelicot recibió una condecoración del presidente de España, Pedro Sánchez, quien elogió su “determinación” y le expresó su “profundo respeto”.

“Hizo que la vergüenza cambiara de bando y transformó el silencio en conciencia colectiva. Hoy hemos otorgado la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Gisèle Pelicot”, escribió el jefe del Gobierno en la red X.

Hizo que la vergüenza cambiara de bando y transformó el silencio en conciencia colectiva.



Hoy hemos otorgado la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Gisèle Pelicot. pic.twitter.com/cFfZOnHBye — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 3, 2026

Esto ocurre en el marco del lanzamiento de su nuevo libro Un himno a la vida, con el que ha recorrido varios países europeos para promocionarlo y compartir su historia.

Además de la presencia de Gisèle Pelicot como símbolo contra la violencia de género, las feministas francesas abordan otras preocupaciones urgentes.

El colectivo Grève féministe alertó al medio Sortir à Paris sobre la vulnerabilidad laboral de las mujeres, que representan el 62 % de quienes perciben el salario mínimo y el 70 % de los usuarios de bancos de alimentos, evidenciando brechas salariales persistentes.

