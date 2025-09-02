Extrema derecha francesa gana fuerza mientras primer ministro enfrenta destitución

Los líderes franceses del partido de extrema derecha "Rassemblement National", Jordan Bardella (izq.) y Marine Le Pen (der.), hablan con los medios en el Hotel Matignon después de una reunión con el primer ministro francés como parte de las conversaciones con diferentes partidos políticos antes de un voto de confianza, en París, Francia, el 2 de septiembre de 2025. El primer ministro francés enfrentará un voto de confianza en el parlamento el 8 de septiembre. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

La formación de extrema derecha francesa Agrupación Nacional (RN) se ha declarado dispuesta a celebrar nuevas elecciones, mientras el país se prepara para el probable colapso del actual Gobierno el lunes.

Marine Le Pen, la figura más destacada del partido, y su presidente, Jordan Bardella, dejaron clara su postura cuando se reunieron el martes por la mañana con el primer ministro François Bayrou, que esta semana está manteniendo conversaciones con los partidos rivales en un intento por sobrevivir a la moción de confianza del 8 de septiembre.

“Las consultas de hoy no darán muchos frutos”, declaró Le Pen a los periodistas tras la reunión. “Estamos en total desacuerdo con las soluciones propuestas por el Sr. Bayrou, ya que son irrelevantes o perjudiciales”, añadió, en referencia a las estancadas negociaciones presupuestarias que llevaron al primer ministro a solicitar una moción de confianza.

Le Pen y Bardella, cuyo partido nacionalista tiene la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional y, según las encuestas, quedaría en primer lugar en la primera vuelta de unas elecciones anticipadas, han insistido en que no hay otra opción que derrocar al Gobierno. Lo mismo ha hecho la izquierda, también una fuerza poderosa en la cámara baja del Parlamento, lo que sugiere que los días de Bayrou como primer ministro están contados.

Aunque el presidente Emmanuel Macron podría simplemente nombrar a un nuevo primer ministro, Bardella insistió en que, dado el estancamiento político, es inevitable celebrar nuevas elecciones.

“Cuanto antes volvamos a las urnas, antes tendremos un presupuesto”, afirmó tras la reunión con Bayrou.

Le Pen afirmó el lunes que su partido estaba preparado para cuando Macron decidiera disolver la Asamblea Nacional, “hoy o dentro de tres meses”.

Hasta ahora, Macron se ha abstenido de discutir públicamente sus opciones en caso de que cayera el Gobierno de Bayrou, al tiempo que insiste en que no dimitirá, como han exigido algunos partidos.

Pero el colapso del Gobierno restablecería un estado de incertidumbre que el presidente ha luchado por superar desde que convocó unas elecciones anticipadas poco acertadas el año pasado: no hay ningún candidato claro capaz de sacar adelante la legislación en una Asamblea Nacional dividida entre tres bloques antagónicos.

Tras meses de relativa estabilidad, Francia volvió a sumirse en la crisis cuando Bayrou convocó un voto de confianza el 8 de septiembre en un intento por romper el estancamiento sobre los recortes presupuestarios previstos.

Los inversores se han posicionado ante el aumento del riesgo político, que amenaza con descarrilar la incipiente recuperación económica, ya que algunas empresas retrasan la contratación y la inversión.

El primer ministro había propuesto recortes de gasto y subidas de impuestos por valor de €44.000 millones (US$51,000 millones), que, según él, son esenciales para reducir el déficit presupuestario de 2026 al 4,6 % del producto interior bruto, desde el 5,4 % previsto para este año.

Para evitar verse obligado a dimitir, Bayrou tendría que convencer a los legisladores de extrema derecha o de izquierda para que, al menos, se abstuvieran.

El domingo afirmó que estaba contactando con todos los partidos, pero reconoció que era poco probable que funcionara. “El compromiso es algo hermoso”, declaró a la televisión francesa. “Pero no estoy seguro de que sea posible”.

Al mismo tiempo, la estrategia de presión de la Agrupación Nacional se enfrenta a obstáculos legales y judiciales. En marzo, Le Pen fue declarada culpable de malversación y se le impuso una prohibición inmediata de cinco años para presentarse a las elecciones.

Ella está impugnando esa condena, pero no se espera una sentencia hasta el verano de 2026, lo que le impediría volver a presentarse a su escaño en la Asamblea Nacional en caso de que Macron convoque nuevas elecciones este otoño.

Aun así, Bardella, que según una encuesta reciente es el político más popular de Francia, afirmó la semana pasada que podría haber una «estrecha vía legal» para que Le Pen se presentara en caso de unas elecciones anticipadas.

Le Pen afirma que estaría en condiciones de plantear objeciones constitucionales sobre la naturaleza inmediatamente aplicable de la prohibición, el principal escollo. Quedó en segundo lugar en las dos últimas elecciones presidenciales.

En caso de nuevas elecciones, la Agrupación Nacional también tendría que abordar los errores que bien podrían haberle costado la victoria en las elecciones del año pasado.

Las acciones mal preparadas y, en ocasiones, extrañas de algunos de sus candidatos parlamentarios provocaron una cobertura negativa del partido. Algunos eran incapaces de nombrar su prioridad si resultaban elegidos. Otros carecían de conocimientos básicos de economía.

Un candidato apareció con una gorra nazi en una vieja foto publicada en las redes sociales. Otro resultó haber estado involucrado en un secuestro relacionado con un robo en los años 90.

Bardella asumió públicamente la culpa de la mala campaña y se comprometió a poner al partido en forma para las próximas elecciones.

