Familia del militar huilense fallecido en Ucrania pide ayuda para repatriarlo

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, varios soldados colombianos han viajado para apoyar al ejército ucraniano, aunque no se sabe exactamente cuántos. Foto: EFE - STRINGER

La familia del fallecido militar Alejandro Herrera Evia, del municipio de Garzón en el Huila, pidió la ayuda de la embajada y del Gobierno Nacional para que se pueda repatriar el cuerpo. Herrera, quien murió durante un bombardeo, estaba en Ucrania para apoyar al ejército de ese país en la guerra contra Rusia.

“El Consulado en Varsovia ya está en contacto con los familiares y está a la espera de que surtan todos trámites necesarios para que la familia tome la decisión de que sean repatriados el cuerpo o las cenizas”, de acuerdo con fuentes de la Cancillería colombiana.

María del Carmen Evia, la madre del militar, afirmó que el miércoles pasado les informaron que su hijo había fallecido y tenían el cuerpo en una bolsa. La mujer pide que envíen a Herrera de vuelta a Colombia para poder sepultarlo “como debe ser”. En el Huila, la esposa de Herrera y su hijo también esperan la repatriación.

“Mi hijo se fue con una esperanza de ayudarnos a tener un mejor futuro para la familia. Mi hijo pagó servicio militar, luego pasó a ser soldado profesional, también estuvo en el CTI un tiempo. Yo le decía a mi hijo cuando estaba en Ucrania, véngase para Colombia. Él me decía, no, mamá, yo vine a este país a cumplir una meta para ayudarlos a ustedes y no me voy todavía para Colombia”, aseguró Evia.

Soldados colombianos en Ucrania

Además de Herrera, otros soldados colombianos también han ido a Ucrania a prestar servicio para apoyar a las fuerzas del país. En un ataque registrado el 18 de enero en Terny, en el distrito de Kramatorsk, en Donetsk, fallecieron unos soldados, cuyas familias tuvieron que pasar por el mismo proceso que la de María del Carmen Evia.

En enero, los cuerpos fueron trasladados a la morgue en Polonia, donde las familias pidieron evidencia fotográfica para comprobar el fallecimiento. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que llevar a cabo unos trámites administrativos con los que se pudiera enviar el certificado de defunción a Colombia.

Aunque no se sabe cuántos colombianos han llegado a Ucrania para combatir desde el inicio de la guerra, se ha reportado la muerte de cinco de ellos.

