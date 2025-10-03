Gaza, la flotilla y un nuevo frente de protestas en Italia y Europa

Manifestantes que participan en la marcha promovida por sindicatos de base y la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) avanzan por el ramal de acceso a la autopista A12 en Italia. Foto: EFE - ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Italia se unió a la ola de protestas que han ocurrido en países europeos después de que Los sindicatos USB y CGIL convocaran la huelga de este viernes debido a que la marina israelí interceptó las embarcaciones de la flotilla Global Sumud.

Los manifestantes empezaron a congregarse por la mañana en Roma para marchar hasta la estación central de Termini, donde los pasajeros enfrentaban cancelaciones de trenes o retrasos de hasta 80 minutos.

En Milán y otras grandes ciudades se registraban perturbaciones similares en la circulación de trenes y en el puerto comercial de Livorno. La carga y descarga de mercancías quedó bloqueada.

“Hoy un millón de italianos quedarán varados en trenes solos”, lamentó en un programa televisivo el viceprimer ministro Matteo Salvini, que se opone a la protesta.

“Las plazas estarán repletas”, dijo el viernes Maurizio Landini, dirigente del sindicato CGIL, en Radio Anch’io.

En la flotilla participaban decenas de italianos, entre ellos cuatro diputados y eurodiputados que fueron liberados este viernes.

El gobierno italiano de Giorgia Meloni se ha mostrado crítico con la flotilla, que la dirigente consideró “peligrosa” e “irresponsable”, y ha evitado los reproches públicos a Israel por la gestión del conflicto de Gaza.

Esta postura ha generado malestar en parte de la sociedad italiana, que ha protagonizado varias protestas en las últimas semanas.

Miles de personas protestaron en Europa

El jueves, miles de personas se manifestaron por la misma razón en diversas ciudades europeas.

En Barcelona, por ejemplo, numerosos manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas, se congregaron en la céntrica plaza de Les Drassanes, coreando consignas como “Gaza, no estás sola”, “Boicot a Israel” y “Libertad para Palestina”.

Unas 3.000 personas se reunieron también frente al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Con bengalas, pañuelos tradicionales palestinos y pancartas que decían “Naveguen hacia Gaza y rompan el bloqueo”, exigieron protección para los activistas de la flotilla.

En Irlanda, frente al Parlamento en Dublín, Miriam McNally expresó junto a un centenar de manifestantes su preocupación por su hija, integrante del grupo de embarcaciones: “Fue secuestrada ilegalmente en aguas internacionales. Estoy aquí por ella y por Gaza”.

La Haya, en Países Bajos, vivió momentos de tensión cuando cientos de manifestantes interrumpieron el tráfico ferroviario tras ser dispersados por la policía antidisturbios.

En Francia, miles se congregaron en la plaza de la República en París, convocados por el partido de extrema izquierda La France Insoumise, antes de ser dispersados. En Marsella, activistas exigieron la liberación de los detenidos y denunciaron a la empresa armamentística Eurolinks por vender componentes militares a Israel.

Suiza, Ginebra, también fue testigo de una protesta multitudinaria con cerca de 3.000 participantes. Algunos encendieron hogueras y desplegaron una enorme bandera palestina desde un tejado.

La policía reportó daños significativos en el mobiliario urbano.

Fuera de Europa, en Kuala Lumpur, decenas protestaron frente a la embajada estadounidense. “Lo que hacen (los miembros de la flotilla) es por humanidad”, expresó Ili Farhana, de 43 años.

