Gemelas fueron separadas y vendidas al nacer: se reencontraron 19 años después

Cuando la georgiana Amy Khvitia tenía 12 años, en la televisión pasaban el programa de talentos Georgia’s Got Talent. Allí se presentó una niña idéntica a ella, llamada Ano Sertania, pero la madre no prestó atención al inusual parecido; quizá era una gran coincidencia, pero nada más que eso: una coincidencia.

Años después, en 2021, a Ano le llegó un video de Tiktok. Se lo había enviado una amiga fascinada por el parecido entre Ano y la chica del video: Amy.

Navegando en internet, lograron superar los grados de separación entre ellas. Se pusieron en contacto y supieron que mutuamente se habían estado buscando.

Supieron que ambas habían nacido en el mismo hospital en Georgia, tenían la misma enfermedad genética… Sin embargo, sus registros de nacimiento tenían datos distintos, según los cuales no podían ser gemelas, ni siquiera hermanas.

En todo caso, se citaron para conocerse en Tiflis, capital de Georgia. “Fue como mirarse en un espejo, exactamente la misma cara, exactamente la misma voz. Yo soy ella y ella es yo”, dice Amy, citada en un reportaje de la BBC, que ha documentado la historia. “No me gustan los abrazos, pero la abracé”, dice Ano. Se convencieron al instante de que eran gemelas.

Confrontaron a sus familias, que les confesaron que eran adoptadas.

Supieron, entonces, que a ambas madres adoptivas, deseosas de tener un hijo o una hija por allá en el año 2002, les contaron la misma historia: había un bebé no deseado en el hospital, pero para poder llevárselo tendrían que pagar una alta suma de dinero. No revelan cuánto pagaron, pero sí que no sabían que había una hermana gemela ni que lo que hacían era ilegal, pues confiaron en el personal sanitario.

Lo cierto es que la historia de Amy y Ano es solo la de dos de por lo menos 100.000 bebés robados en la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este.

Así lo calcula Tamuna Museridze, periodista que creó un grupo en Facebook para encontrar a su propia familia, luego de enterarse de que era adoptada, pero que ha servido para reunir a georgianos robados cuando eran bebés con sus familias biológicas.

A través de ese mismo grupo, Ano y Amy lograron contactar a su madre biológica, llamada Aza, residente en Alemania, con quien finalmente se conocieron.

Aza, según el reportaje de la BBC, les contó que tras el parto había caído en coma. Cuando despertó, los médicos le dijeron que sus bebés habían muerto.

Tamuna ha documentado casos similares en los que a las familias les decían que sus bebés habían fallecido. A algunos les afirmaban que los cuerpos ya habían sido enterrados, a otros les mostraban bebés que habían muerto con anterioridad y cuyos cuerpos habían sido almacenados.

Ano y Amy pudieron encontrar la verdad, pero ese no ha sido el caso de decenas de miles más, por los cuales el Estado georgiano, que ha endurecido la legislación para evitar el tráfico de personas, ha iniciado una investigación. Sin embargo, no se sabe cuándo se conocerán los resultados.

