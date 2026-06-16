Giro en el G7: Trump se reúne con Zelenski y exige a Rusia un acuerdo de paz

El presidente estadunidense, Donald Trump, habla con sus homólogos de Francia, Emanuel Macron, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7. Foto: EFE - THIBAULT CAMUS / POOL

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Estimulado por el éxito diplomático del domingo, al comunicar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió la agenda de la cumbre del G7 que se lleva a cabo en Francia al sostener una reunión bilateral de 24 minutos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Tuvimos una buena reunión. Le voy a ver de nuevo después. Tuvimos una muy buena reunión. Rusia debería llegar a un acuerdo. Ha perdido una cantidad tremenda de gente, y también Ucrania”, dijo Trump.

El encuentro, que no estaba contemplado en la programación oficial, marcó el regreso del republicano a la primera línea de la mediación en la guerra de Europa del Este, un conflicto que ya se extiende por más de cuatro años y sobre el que los aliados europeos le pedían a Trump una postura más dura frente a Rusia.

Fuentes consultadas por EFE señalaron que Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo, y que como los otros líderes de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, coincidió en que esa nueva dinámica le beneficia.

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La última reunión entre Zelenski y Trump se remonta a diciembre pasado en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago, Florida. El lunes, Trump había afirmado que “tal vez” sea posible “hacer algo” para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano están “abiertos a ello”.

“La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes. Reconozcan que todo esto es ridículo. Así que sí, haré todo lo que pueda para ponerle fin”, declaró el mandatario de 79 años, asegurando además que consideraba este conflicto como el “más fácil” de resolver.

A pesar del tono transaccional de Trump, los líderes de Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido cerraron filas para incrementar la presión económica sobre el Kremlin. Las potencias acordaron asfixiar la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra del ruso Vladimir Putin mediante el endurecimiento de las sanciones sobre las exportaciones de gas y petróleo rusos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “bárbaros” los recientes bombardeos del lunes que cobraron la vida de 11 civiles e incendiaron una catedral histórica en Kiev, anunciando que Londres “intensificará” su apoyo suministrando uranio enriquecido para blindar las centrales nucleares ucranianas de cara al invierno.

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Por otro lado, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, buscó suavizar las tensiones históricas de Trump con el multilateralismo entregándole un regalo simbólico: una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en alusión a su segundo mandato presidencial. Tras el gesto, Merz se mostró optimista ante la prensa internacional, afirmando que en este G7 “podría empezar a abrirse lentamente una ventana para la diplomacia”.

*Con información de EFE y AFP

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