Greenpeace sobre la protesta en casa de Sunak: “Es una respuesta proporcionada”

Luego de haber cubierto de negro la casa del primer ministro británico, Rishi Sunak, Greenpeace defendió la protesta que hizo en contra de la expansión de la extracción de petróleo y gas en el mar del Norte. Frente a las críticas de una “violación de seguridad importante”, Areeba Hamid, codirectora ejecutiva del grupo, dijo que la protesta había sido planeada cuidadosamente y que no se habría llevado a cabo si el primer ministro estuviera allí.

En declaraciones a Sky News, afirmó que lo que ocurrió fue una “respuesta proporcionada a una decisión desastrosa” de Sunak para permitir más perforaciones. Agregó que los activistas llamaron a la puerta y obtuvieron una respuesta antes de aclararles a los presentes quiénes eran. “La seguridad es una gran parte de todo lo que hacemos, lo planeamos cuidadosa y meticulosamente, sabíamos que él no iba a estar allí”.

Pero las consecuencias se están empezando a ver también en otros lados. Por ejemplo, la secretaria de Medio Ambiente del Reino Unido, Thérèse Coffey, ordenó a los funcionarios de su departamento cortar los lazos con Greenpeace indefinidamente, informó The Guardian. Según se lee en este medio, los funcionarios que trabajan en el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) recibieron instrucciones de suspender cualquier reunión o comunicación planificada con el grupo de campaña ambiental hasta nuevo aviso.

Fuentes gubernamentales no descartaron que otros departamentos implementaran una prohibición similar. Al respecto, Will McCallum, codirector ejecutivo del grupo en el Reino Unido, dijo: “No se trata de que el gobierno se comprometa con Greenpeace, se trata de que se comprometan con el mundo que los rodea. El planeta está en llamas y Rishi Sunak actúa como si no pasara nada”. Agregó que la protesta del jueves fue “totalmente pacífica” y que el grupo fue “diligente en nuestro enfoque de la seguridad”, al asegurarse de que no hubiera nadie en la propiedad en el momento de la manifestación.

Todo esto sucede después de que miembros de Greenpeace cubrieran la casa del primer ministro británico con una tela negra, como el petróleo, cerca de las 8:00 a. m. del jueves, mientras Sunak, en compañía de su familia, está de vacaciones en California. Los que hicieron parte de esta protesta estuvieron en el lugar hasta la 1:15 p. m., luego de haber sido arrestados. Estas personas fueron liberadas bajo fianza y la investigación sigue en curso.

El asistente del jefe de policía, Elliot Foskett, dijo: “No hubo amenaza para el público en general durante este incidente, que ahora ha llegado a una conclusión segura”. Por su parte, un exsubjefe de policía dijo que el incidente fue una “violación importante de la seguridad” y pidió una investigación sobre cómo se permitió que sucediera.

