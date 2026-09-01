Hombre acusado de drogar y abusar de su esposa comparece ante la justicia en el Reino Unido

Imagen de referencia del tribunal Minshull Street Crown Court en Mánchester, Reino Unido. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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Un británico acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa durante más de dos décadas comparece ante la justicia inglesa, en Manchester, para responder por un caso que tiene a más de una docena de personas involucradas y que recuerda a lo sucedido con Gisèle Pelicot en Francia. La Fiscalía aseguró que el hombre de 60 años ha sido acusado de 48 delitos desde 2004.

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En un primer momento, él negó todos los cargos, según se lee en CNN. Sin embargo, luego se declaró culpable de 15 delitos, de acuerdo a lo dicho por los fiscales: cinco de violación, seis de agresión sexual con penetración, tres de agresión sexual y uno de compartir imágenes íntimas de su esposa sin su consentimiento. Los otros 33 cargos los negó.

En contraposición, los doce coacusados, cuyas edades oscilan entre los 28 años y los 73 años, proceden de todo el Reino Unido y niegan los cargos que se les imputan. De acuerdo a lo dicho por la Fiscalía, algunos de ellos fueron invitados a la casa de la pareja en Stockport, donde cometieron los presuntos delitos. Se les acusa de conspiración para violar, violación y agresión sexual, entre otros ilícitos más.

Solo Keith Fotheringham, de 59 años, se declaró culpable por separado de agresión sexual con penetración, conspiración para cometer agresión sexual con penetración, conspiración para cometer violación y conspiración para administrar una sustancia con intención delictiva. Está detenido a la espera de ser sentenciado.

Se tiene previsto que el juicio dure unas 12 semanas. Entre los acusados están un paramédico de Stockport que fue fotografiado dándole la mano al príncipe Harry en 2011, un exdirector ejecutivo de un club de fútbol y un exentrenador de fútbol juvenil.

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