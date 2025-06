Quemó el Corán frente al consulado turco en Londres: esta fue su multa

El logo de la Policia Metropolitana. Hombre que quemó el Corán frente al consulado turco en Londres fue hallado culpable por delito de orden público. ¿De cuánto fue la multa? Foto: EFE - ANDY RAIN

Un hombre de 50 años que quemó el Corán fuera del consulado de Turquía en Londres fue declarado este lunes culpable de un delito de orden público con agravante religioso, en un tribunal de la capital británica.

Hamit Coskun, nacido en Turquía y con ascendencia kurda y armenia, gritó frases como “que le jodan al Islam” o la declaraba como una “religión de terrorismo” mientras quemaba el libro sagrado de los musulmanes frente al edificio diplomático turco, situado en el barrio de Knightsbridge (centro de Londres) el pasado 13 de febrero.

El juez de distrito John McGarva dictaminó este lunes que las acciones cometidas por Coskun fueron “altamente provocativas e insultantes” y constituían un delito de orden público con agravante religioso contrario a la Ley británica de Delincuencia y Desorden de 1998 y al artículo 5 de la Ley de Orden Público de 1986.

En consecuencia, Coskun fue multado con 240 libras esterlinas (284,50 euros), con un cargo adicional de otras 96 libras (113,80 euros).

“Tus acciones al quemar el Corán donde lo hiciste fueron altamente provocativas; fueron acompañadas de malas palabras, en algunos casos dirigidas hacia la religión y estuvieron motivadas, al menos en parte, por el odio a los seguidores de la religión”, expuso McGarva al acusado.

El magistrado dijo que la base del comportamiento de Coskun provenía de sus propias experiencias y las de su familia en Turquía y que no era posible separar su visión sobre la religión de su punto de vista con respecto a los seguidores de la misma.

“Tus evidencias de que tu crítica era al Islam en general y no a sus fieles, no las acepto. Usted cree que el islam es una ideología que incita a sus seguidores a la violencia, la pedofilia y el desprecio por los derechos de los no creyentes, no distingue entre ambas cosas”, agregó McGarva.

Coskun había subido a redes sociales publicaciones contra el “Gobierno islamista” del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien, a juicio del acusado, ha convertido a Turquía en “una base para los islamistas radicales” y trata de establecer un régimen bajo la sharia.

Otras imágenes difundidas en el tribunal mostraron a otro hombre confrontando a Coskun en las puertas del consulado, presuntamente sosteniendo un cuchillo y diciendo: “Es mi religión, no se quema el Corán”.

La grabación también se observa a Coskun retrocediendo y usando el Corán en llamas para defenderse del atacante, quien presuntamente lo persiguió hasta que el acusado tropezó y cayó al suelo, donde fue supuestamente escupido y pateado por el varón.

La Sociedad Secular Nacional (NSS) calificó el veredicto como un “golpe significativo a la libertad de expresión” y como una “preocupante capitulación ante los códigos islámicos contra la blasfemia”.

