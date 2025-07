Insólito en Irlanda: traficante vende drogas durante su propia audiencia judicial

Foto de referencia. El caso reabre el debate sobre la seguridad en los tribunales y el control penitenciario en Irlanda. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

Tony Roe, un traficante de 30 años con un extenso historial delictivo, fue descubierto vendiendo drogas durante su propia audiencia judicial en Dublín, según recogieron medios locales.

El hecho, que sorprendió a la jueza Treasa Kelly y a las autoridades presentes, ocurrió el pasado 3 de julio, cuando Roe compareció nuevamente ante el Tribunal de Distrito de Dublín, donde ya se había declarado culpable el 15 de abril de 2024.

En aquella ocasión, fue descubierto traficando con pastillas para dormir en el centro de Dublín, pero antes dijo que las había estado usando para “sobrellevar el colapso” de dejar la heroína y que no estaba traficando, según The Irish Independent.

Roe, quien ya acumulaba 124 condenas penales previas, se encontraba en la sala del Tribunal del Circuito cuando pasó cannabis y pastillas de alprazolam, valoradas en 160 euros, a otro recluso que también estaba bajo custodia del Servicio de Prisiones.

Un prontuario extenso y reincidente

El tribunal escuchó que 29 de sus condenas estaban relacionadas con el narcotráfico y otras con robo, consolidando su reputación como delincuente reincidente. Roe estaba recibiendo una sentencia de tres años por intento de robo, cuando cometió el nuevo delito.

Pese a la gravedad de los hechos, la jueza Kelly le impuso una condena concurrente de tres meses, que se sumará a la pena que ya cumple. Su abogado defensor, David Bassett, alegó que el acusado se declaró culpable de forma anticipada, lo que pudo haber influido en la decisión judicial.

Este inusual caso reabre el debate sobre la seguridad en los tribunales y el control penitenciario en Irlanda, donde ya se han presentado hechos similares.

