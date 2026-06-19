“Italia nunca suplica”: la furiosa reacción de Meloni por el “invento” de Trump en la prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la cumbre del G7 en Francia. Foto: AFP - EVELYN HOCKSTEIN

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Las relaciones diplomáticas entre Roma y Washington acaban de entrar en un terreno de sorpresiva fricción, luego de que la cadena televisiva italiana La7 publicara la transcripción de una entrevista telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el texto, el mandatario norteamericano se refirió en términos despectivos al encuentro que sostuvo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al margen de la reciente cumbre del G7 en Évian, Francia. Según la versión de Trump, Meloni le habría “suplicado” repetidamente para tomarse una fotografía juntos.

“¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, dijo Trump.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación inmediata de la visita oficial que tenía programada a Estados Unidos para este fin de semana, argumentando que las “graves y ofensivas declaraciones” del presidente estadounidense.

“Ofenden a toda Italia”, aseguró Tajani.

La respuesta de Meloni tampoco se hizo esperar. A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, la primera ministra se declaró consternada.

“Yo e Italia nunca imploramos. No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados... Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador”, declaró la mandataria, resaltando que lo que dijo Trump fue un “invento”.

El quiebre entre ambos mandatarios es especialmente significativo si se tiene en cuenta que Meloni, desde su ascenso al poder en octubre de 2022, había sido catalogada como una de las aliadas continentales más pragmáticas de Trump, funcionando recurrentemente como un puente institucional entre las exigencias de Washington y las agendas de la Unión Europea.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en los últimos meses. Las fricciones comenzaron a agudizarse en abril de 2026, cuando el mandatario estadounidense arremetió con dureza contra Italia por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra en Irán, escenario donde Trump también atacó de manera frontal la postura pacifista del papa León XIV.

En aquella ocasión, el jefe de Estado norteamericano acusó públicamente a Meloni de carecer de la “valentía” necesaria para afrontar la escalada bélica en Oriente Medio.

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Por otro lado, el ataque de Trump logró lo que pocas veces ocurre en la política de la península: unificar los discursos del gobierno de coalición y de la oposición en un cerrado respaldo a la jefa del Ejecutivo.

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Desde el oficialismo, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ironizó sobre el incidente asegurando que no se imagina a Meloni pidiéndole una foto a nadie “ni siquiera bajo amenaza”, valorando el esfuerzo previo de la gobernante por mantener la compostura diplomática semanas atrás en favor de los intereses occidentales.

En esa misma línea, el subsecretario de la Presidencia, Giovanbattista Fazzolari, cuestionó si el presidente actúa “intencionadamente o por incompetencia, arruinando la histórica relación entre Estados Unidos y Europa”.

Incluso las fuerzas de centro y de izquierda, habituales detractoras de la coalición conservadora de Meloni, salieron en su defensa en nombre del honor nacional. Parlamentarios del Partido Demócrata expresaron su solidaridad ante lo que consideraron “palabras indescriptibles”, mientras que el ex primer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, calificó el hecho como un agravio directo al país.

“Es inaceptable que un aliado se atreva a hablar así de nuestros líderes. Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante”, remarcó Conte.

*Con información de EFE y AFP

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