Negociaciones entre EE. UU. e Irán quedaron en el limbo: ¿por qué se suspendió el diálogo?

El presidente Donald Trump firma el acuerdo de entendimiento con Irán durante su vista a Versalles, Francia. Foto: EFE - @Scavino47

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El aplazamiento del inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán ha colocado una nueva capa de incertidumbre a la posibilidad de que este proceso tenga éxito y garantice una paz duradera entre ambos países, mientras los mercados reaccionan con decepción y el sector del comercio marítimo pide soluciones urgentes.

Los negociaciones han sufrido este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que han causado decenas de muertos y heridos; a pesar de que el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán comprende a ese país.

Así lo han señalado fuentes iraníes, que indicaron que la delegación iraní suspendió en el último minuto su viaje a Suiza por esa razón y que se informó de ello a la parte estadounidense y a los mediadores, Pakistán y Catar.

Todos ellos debían reunirse en el complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad de los Alpes que tiene una ubicación que hace posible cortar fácilmente las vías de acceso y ofrecer así una seguridad óptima.

Según las fuentes iraníes, se transmitió a EE.UU. y a los mediadores que la cuestión del Líbano es “central” para ellos y que de esta dependerá si las negociaciones se realizan, si continúan o se detienen, al tiempo que denunciaron en su mensaje a sus interlocutores que los ataques israelíes constituyen una violación al primer punto del acuerdo preliminar firmado 48 horas antes.

“Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, mediante la firma de este Memorando de Entendimiento, la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano (...)”, establece el punto aludido por Irán.

La Casa Blanca había confirmado que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para partir a Suiza, pero que había suspendido el viaje, y subrayó que este tipo de negociaciones “nunca han sido sencillas ni predecibles”.

En Europa, las bolsas han reaccionado a este nuevo episodio de incertidumbre con signo mixto y se espera ver cómo lo tomará Wall Street cuando abra.

Mientras, la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque piden claridad de manera urgente sobre las medidas prácticas que permitirán un tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, después de que hayan empezado los primeros movimientos de salida de tanques que se encontraban varados en el golfo Pérsico hacía el mar de Omán.

Una de las cuestiones más delicadas es la presencia de minas. Aunque se han establecido mecanismos para reanudar el tráfico marítimo de la manera más segura posible -usando un corredor en la zona de Omán- la seguridad total solo podrá lograrse una vez que se limpien todos esos artefactos explosivos, una tarea que el memorando menciona y deja bajo la responsabilidad de Irán.

Suiza, país que actúa como “facilitador” de las condiciones logísticas y diplomáticas para que estas negociaciones tengan lugar, mantiene su dispositivo de seguridad alrededor del resort de Bürgenstock a la espera de que las partes transmitan oficialmente cuáles son sus planes.

Numerosos periodistas de medios de prensa internacionales se encuentran en Bürgenstock para cubrir el evento, pero están bloqueados por un retén policial en el camino que conduce al resort y que se ha plantado a unos 5 kilómetros de distancia.

Algunos periodistas consultados por EFE han señalado que permanecerán en la zona en todo caso durante el fin de semana a la espera de que las negociaciones empiecen.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com