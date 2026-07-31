Italia suspende aplicación del acuerdo Schengen con España tras crisis migratoria en Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ya había dicho: “Estamos preparados para actuar, incluso con medidas excepcionales (...), como la suspensión del espacio Schengen con España”. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La crisis migratoria que se vivió en Ceuta, una ciudad autónoma española en África continental, desató un conflicto en Europa. Una expresión de ello fue la suspensión por parte de Italia de la aplicación con España del acuerdo Schengen, el cual permite la libre circulación de personas. En consecuencia, las autoridades italianas ordenaron la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con el país ibérico.

Matteo Piantedosi, ministro italiano del Interior, tomó dicha decisión, sobre la cual, de momento, no se sabe cuánto durará. Él también sostuvo una conversación con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el refuerzo de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.

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Esto ocurrió a pesar de que las autoridades españolas anunciaran que prácticamente todos los migrantes que entraron en Ceuta ya han regresado a Marruecos: se trata de unos 48.300 de los 50.000 que ingresaron de forma irregular.

Al respecto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ya había dicho: “Estamos preparados para actuar, incluso con medidas excepcionales (...), como la suspensión del espacio Schengen con España”. Otros países europeos, entre ellos Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, República Checa y Suecia, compartieron la postura de Meloni.

Ahora bien, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, descartó una expulsión de España de la normativa de libre circulación comunitaria. “No hay movimientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros. El Código de Fronteras Schengen establece normas especiales aplicables a Ceuta y Melilla”.

Desde el jueves en la noche, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, condenó la petición de suspender el tratado y decidió convocar al embajador italiano en Madrid para pedir aclaraciones al respecto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que catalogó lo sucedido en Ceuta como “una violación de la integridad territorial española”, escribió en la red social X: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

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