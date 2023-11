La guerra entre Rusia y Ucrania no está en un “punto muerto”, aseguró Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participaron de una rueda de prensa conjunta desde Kiev, capital ucraniana. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, negó que su país estuviera recibiendo presiones por parte de sus socios occidentales para emprender unas conversaciones de paz con Rusia, después de más de un año y medio desde que sus tropas invadieron Kiev. El sábado, Zelenski negó que la guerra hubiera llegado a un “punto muerto”. En una rueda de prensa desde la capital ucraniana, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: “Ha pasado el tiempo, la gente está cansada (...), pero esto no es un punto muerto. Nadie entre nuestros socios nos está presionando para sentarnos con Rusia, hablar con ella y darle algo”.

Apenas hace unos días, el comandante en jefe de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, dijo a The Economist: “Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto. Lo más probable es que no haya un avance profundo”. Sin embargo, el mandatario, rememorando que en 2022 se había dicho algo similar, aseguró otra cosa: “Como recordarán, la región de Járkov fue liberada. No tenemos derecho a rendirnos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Necesitamos regalar un tercio de nuestro Estado? Este será solo el comienzo. Sabemos lo que es un conflicto congelado, ya hemos sacado conclusiones por nosotros mismos. Necesitamos trabajar más con los socios de defensa aérea, desbloquear el cielo y dar a nuestros cazas la oportunidad de llevar a cabo acciones ofensivas”.

Estas declaraciones tomaron lugar en medio de la visita que la líder europea hizo a Kiev, con el propósito de discutir el progreso de Ucrania hacia su ingreso al bloque de países. “Has alcanzado muchos hitos: reformar su sistema de justicia, frenar el control de los oligarcas, abordar el lavado de dinero y mucho más”, le dijo Von der Leyen a Zelenski. “Nunca debemos olvidar que estás librando una guerra existencial y, al mismo tiempo, estás reformando profundamente tu país”. Ella aseguró que estaba “confiada” en que Ucrania avanzaría en el proceso de adhesión, además de que la Comisión de la Unión Europea propuso 50.000 millones de euros adicionales (US$54.000 millones) en financiación para Ucrania hasta 2027.

Zelenski también aprovechó para decir que el conflicto entre Israel y Hamás ha desviado la atención de Ucrania y afirmó que ese era “el objetivo de Rusia”. En su declaración añadió: “Por supuesto, está claro que la guerra en Medio Oriente, este conflicto, está quitando el foco. Ya hemos pasado por situaciones muy difíciles en las que casi no se prestaba atención a Ucrania, pero estoy absolutamente seguro de que superaremos este desafío”. De hecho, Estados Unidos ya le pidió a su Congreso destinar un monto millonario en apoyo a estas dos regiones. Joe Biden solicitó hace unas semanas que el Legislativo apruebe un aumento presupuestario de más de US$105.000 millones para eso, entre otras cuestiones más.

