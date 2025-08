La “hija no reconocida” de Putin lanza fuertes mensajes contra él en Telegram, ¿qué dijo?

Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue acusado de tener una hija ilegítima por el medio Proekt en 2020. Foto: Archivo Particular

La supuesta hija no reconocida del presidente de Rusia, Vladímir Putin, Luiza Rozova, negó una entrevista, pero permitió que un periodista del medio alemán Bild revisara sus conversaciones en Telegram donde protesta en contra del mandatario.

Si bien en ninguno de los mensajes menciona directamente a Putin, sí hace afirmaciones que podrían estarse refiriendo a él. Según Bild, Rozova vive en París y no puede pasar tiempo en San Petersburgo por los malos recuerdos que le evoca.

“Me recuerda cada día cómo nací y quién arruinó mi vida. “Un hombre que ha acabado con millones de vidas y ha destruido la mía”, asegura Luiza Rozova en uno de sus mensajes en Telegram.

Adicionalmente, Rozova publicó una selfie de ella en un auto con el mensaje: “Es liberador poder mostrar mi cara al mundo nuevamente”.

Según Bild, la joven artista ha utilizado sus redes sociales (aunque sean privadas) para manifestar su apoyo a Ucrania y no a Rusia en estos momentos del conflicto.

¿Quién es Luiza Rozova?

Luiza Rozova, también conocida como Elizaveta Krivonogikh, tiene 22 años, recientemente se graduó de la universidad como artista. Según lo que aseguró la artista rusa Nastya Rodionova para el medio Meduza, Rozova trabaja en dos galerías de arte parisinas que exponen arte pacifista. Además, es DJ y diseñadora de modas.

Su madre es, supuestamente, Svetlana Krivonogikh, una mujer rusa que se dedicaba a la limpieza. Una investigación del medio Proekt en 2020 apuntó a que Putin habría tenido un amorío con esta mujer, quien era parte de su personal de limpieza.

Según este medio, la mujer adquirió una fortuna después del nacimiento de Luiza de un emisor misterioso. Además, aunque el nombre del padre no aparece en el certificado de nacimiento, sí aparece el apellido Vladimirovna, lo que da una pista sobre la identidad de sus padres, ya que este apellido también lo llevan las hijas mayores de Putin.

Sin embargo, ni el presidente, ni la madre, ni Luiza han confirmado estas suposiciones.

Aunque ahora las redes sociales de Luiza sean privadas, esto no siempre fue así. Antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania, en febrero del 2022, Luiza tenía su cuenta de Instagram pública y allí se le veía viajando en jets privados, tocando como DJ en clubes exclusivos de Rusia y, en general, mostraba una vida llena lujos, según lo reporta Daily Mail.

Sin embargo, después de que iniciara la guerra entre los países vecinos, la cuenta de Instagram de Luiza fue eliminada y ella tuvo que pedir asilo político en París, Francia, manteniendo un bajo perfil, hasta ahora, frente a la posible relación parental que tiene con el mandatario ruso.

