La muerte de Prigozhin “priva a Putin de una palanca de acción en Ucrania”

Un pequeño avión privado se estrelló el miércoles 23 de agosto de 2023 al noroeste de Moscú. A bordo viajaban 10 personas, todas ellas fallecidas, según las autoridades rusas. Entre los pasajeros se encontraba Yevgeny Prigozhin, jefe de la milicia privada rusa Wagner, artífice de una rebelión contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa a finales de junio. RFI habló sobre las repercusiones de este hecho con Cyrille Bret, profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris y coautor del blog EurAsiaProspective.net).

RFI: dos meses después de la rebelión de Wagner, que capturó instalaciones militares y marchó hacia Moscú antes de rendirse finalmente, ¿es un error pensar en una posible implicación del Kremlin en la muerte de Yevgeni Prigozhin?

Cyrille Bret: es difícil creer que fuera pura y simplemente un accidente, aunque no hay que descartar esa posibilidad. Pensamos inmediatamente en la guerra de clanes que se desarrolla en torno al presidente ruso, y pensamos también en una purga que no dice su nombre, como anuncié el 24 de junio. Hoy nos vemos reducidos a conjeturas, suposiciones y sospechas.

Nunca sabremos lo que ocurrió realmente, pero se perfilan tres hipótesis principales: un accidente puro y simple, que acabó con la vida de Yevgeny Prigozhin; una acción clandestina de los enemigos de Prigozhin, como han informado sus partidarios en el canal de Telegram Zona Gris, es decir, un sabotaje o un ataque de un clan de las fuerzas armadas, o una operación clandestina ordenada directamente por el Kremlin para deshacerse del hombre que hace exactamente dos meses desafió al líder.

Hay una cuarta hipótesis, que tampoco se puede descartar, porque ya ha ocurrido antes, que es de hecho una falsa desaparición. No disponemos del certificado de defunción ni de la autopsia de Prigozhin, por lo que es perfectamente posible que decidiera desaparecer de la vista sin morir realmente.

No sabemos si se ha encontrado ya su cadáver. Vladimir Putin aún no ha reaccionado*, así que, ¿qué podemos esperar? ¿Un desmentido formal? ¿Un homenaje? ¿O silencio?

En primer lugar, fíjese en lo que está haciendo la prensa rusa. Prigozhin aparece en la primera página de todos los grandes medios de comunicación en forma de obituario, por lo que se trata de un certificado de defunción oficial, aunque, como bien señalas, no tengamos el cadáver. En segundo lugar, la reacción del Kremlin no puede ser de homenaje público, no puede ser de saludo ya que, como usted ha señalado, hace exactamente dos meses fue acusado de alta traición. Por una serie inexplicable de circunstancias y de equilibrios internos en el Kremlin, logró evitar el castigo o incluso la eliminación física en aquel momento.

Lo cierto, sin embargo, es que el apoyo a Prigozhin en particular, y a Wagner, ya se manifiesta en las calles de Moscú y en los canales de Telegram, por lo que la memoria de Prigozhin perdurará, seguirá siendo una fuerza o una influencia con la que el amo del Kremlin tendrá que contar.

¿La desaparición de Yevgeny Prigozhin no conviene necesariamente a Vladimir Putin?

A corto plazo, por supuesto, le conviene. Le permite simplificar su organigrama, si me atrevo a decirlo, sobre todo porque acaba de purgar al segundo al mando de la operación militar en Ucrania. Se trata pues de un relevo previsible, anunciado.

Pero a largo plazo priva al amo del Kremlin de una palanca de acción, en particular en Ucrania, por supuesto en Rusia, para contrarrestar la influencia de los otros clanes que le rodean, y más ampliamente, como RFI ha subrayado abundantemente, en África, ya que Wagner se ha convertido en un escaparate casi oficial de la acción de Rusia en África. Así que a corto plazo esto simplifica las cosas, y a largo plazo, podría anunciar una reconfiguración y, por lo tanto, un debilitamiento temporal de la influencia de Putin sobre estas diferentes políticas.

Volviendo a la rebelión de junio, se llegó a un acuerdo para ponerle fin. Implicaba la marcha de Yevgeny Prigozhin a Bielorrusia, a la que se uniría, si así lo deseaba, su milicia. Sin embargo, Prigozhin siguió haciendo apariciones: en África, al menos, afirmó estar allí en un video; en Rusia, en la cumbre Rusia-África de San Petersburgo, y este choque tuvo lugar entre Moscú y San Petersburgo, lo que significa, a priori, que estaba en suelo ruso. ¿Significa esto que Prigozhin seguía en una postura de desafío a Moscú?

En cualquier caso, de impunidad, y eso era lo que resultaba difícil de soportar para aquellos a los que había desafiado, ya fueran los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Guerassimov y Surovikine, o el ministro de Defensa Choigu, y la omnipresencia de Prigozhin parecía casi un desafío pocas semanas antes de la intentona golpista.

En cualquier caso, Yevgeny Prigozhin no había optado por mantener un perfil bajo, porque había cultivado una de las vías más fértiles para él y sus negocios, que era la influencia oficiosa y militar de Rusia en África. Y había continuado en esta postura de desafío, lo que explicaría sin duda que su desaparición, si fue accidental, convenga a corto plazo al Kremlin y en todo caso a las Fuerzas Armadas, y esto es lo que explicaría que se confirme cualquier hipótesis de sabotaje, o simplemente de acción armada contra este avión. Esto conviene a uno de los clanes en rivalidad con Prigozhin.

El acuerdo alcanzado tras la rebelión también preveía que los combatientes de Wagner podrían unirse al ejército regular ruso. ¿Es probable que lo hagan ahora que Prigozhin ha muerto? ¿Es este el fin de Wagner?

Fui el primero en pensar que este acuerdo se aplicaría, pero no ha sido así, ni para Prigozhin, ni para sus activos, ni para su equipo, ni para los irregulares de Wagner. Lo cierto es que privados de sus dos líderes, Prigozhin, el más mediático, y Outkin, el verdadero fundador de la milicia Wagner, las tropas de Wagner se verán, al menos oficialmente, privadas de su mayor apoyo y será más fácil para los militares rusos exigir su integración en las filas del ejército ruso.

Pero una vez más el sistema de poder es claramente una lucha de clanes, por lo que el líder necesita poner a los diferentes clanes en competencia entre sí, por lo que es muy posible que se quede con una herramienta para sí mismo, contando con irregulares de una forma u otra: una parte del contingente Wagner (sería) reintegrada en las Fuerzas Armadas oficiales, regulares, (y otra) parte que podría crear muy fácilmente otra compañía militar, con un objetivo puramente externo, por ejemplo africano o ucraniano.

¿La posible desaparición de Wagner no ayudaría al ejército ruso, que dependía en gran medida de Wagner para su guerra en Ucrania? ¿Es un revés?

En términos de éxito militar no es ninguna ayuda. Es bueno para preservar su prestigio, porque la pérdida de credibilidad de las Fuerzas Armadas rusas en la invasión a Ucrania se debe obviamente a sus fallos y a su desorganización, pero también a la extrema cobertura mediática que Prigozhin, personalmente, estaba recibiendo en su canal de Telegram. Y hablaba mucho con sus tropas.

