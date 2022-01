La Policía pidió no ser mencionada en el informe sobre las fiestas de Johnson

El futuro político de Boris Johnson depende de lo que quede escrito en el informe sobre "Partygate", y la intervención de la Policía Metropolitana de Londres dejó la impresión de que la investigación se está dilatando. Foto: LEON NEAL

El gobierno británico está a la espera del reporte sobre las fiestas que Boris Johnson hizo durante el estricto confinamiento en el país por cuenta del coronavirus, que está en manos de Sue Gray. En medio de ello, se conoció que la Policía Metropolitana de Londres pidió que se obviaran algunos detalles dentro de la investigación, lo que causó ira y confusión.

“Con relación a los eventos investigados por la policía, pedimos que se haga una referencia mínima en el informe de la oficina del gabinete”, organismo interdepartamental del que depende la investigación de Gray, reconoció Scotland Yard, nombre bajo el cual se conoce al cuerpo policial. “Hemos mantenido contacto permanente con la oficina del gabinete, también sobre el contenido del informe para evitar cualquier perjuicio a nuestra investigación”, precisó la entidad en un comunicado. La policía “no pidió que se limiten otros eventos en el informe, ni que se retrase su publicación”.

Sin embargo, según se lee en The Guardian, el equipo de Gray había estado considerando enviar una versión redactada del documento o esperar a que la Policía Metropolitana concluyera su investigación y luego enviar el informe completo. El viernes por la noche, se tomó la decisión de enviar una versión redactada, a pedido de la entidad policial, y no se cree que tengan la intención de enviar nada más a Downing Street. La policía enfatizó que no se había pedido retrasar la entrega del documento, pero su solicitud dejó a Gray sin poder publicar el informe como pretendía.

Lo cierto es que el futuro político de Boris Johnson depende de lo que quede escrito en el esperado informe, y la intervención de la Policía Metropolitana dejó la impresión de que la investigación se está dilatando, dándole así un respiro al primer ministro, que, además, ha dejado clara su postura de no renunciar. Frente a ello, Downing Street prometió publicar cualquier hallazgo que reciba de Gray, pero dijo que se le debe dar a la Policía Metropolitana “tiempo y espacio” para completar “su trabajo independiente”.

