“¡Libertad para Palestina!”: así recibieron a Greta Thunberg en Grecia tras su deportación

La activista sueca Greta Thunberg llegó a Atenas el lunes por la noche junto con otros 160 ciudadanos expulsados a Grecia desde Israel por participar en una flotilla de ayuda a Gaza, constataron periodistas de AFP.

Los activistas viajaban en la denominada flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra.

Sin embargo, la flotilla, de 45 embarcaciones, fue interceptada por Israel en aguas internacionales el miércoles pasado y más de 400 personas fueron detenidas, según las autoridades israelíes.

De esas, 171 fueron expulsadas de Israel este lunes por vía aérea y 161 llegaron a Atenas, entre ellas Thunberg. Las 10 personas restantes fueron enviadas a Eslovaquia.

Activistas desplegaron una enorme bandera palestina en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas y le dieron la bienvenida a los expulsados, coreando “¡Libertad para Palestina!” y “¡Viva la flotilla!”

Thunberg, por su parte, calificó la flotilla Global Sumud como “el mayor intento jamás realizado por mar para romper el ilegal e inhumano asedio israelí”.

“¡Que esta misión tenga que existir es una vergüenza!”, añadió la activista de 22 años, e instó al mundo a actuar para evitar el “genocidio” de los palestinos por parte de Israel.

“Ni siquiera estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos”, agregó.

La diputada europea francopalestina, Rima Hassan, también llegó a Grecia y afirmó que la policía israelí la golpeó después de detenerla.

“Dos policías me golpearon cuando me metieron en la camioneta”, contó a la AFP.

Según el ministerio griego de Relaciones Exteriores, el avión que aterrizó en Atenas trajo a 10 ciudadanos de este país y a 134 ciudadanos de otros 15 países europeos.

En Bratislava, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la llegada de un ciudadano eslovaco junto con otras nueve personas de Países Bajos, Canadá y Estados Unidos.

La flotilla Global Sumud partió de Barcelona a principios de septiembre y fue abordada por la marina israelí frente a Egipto y la Franja de Gaza entre el 1 y el 3 de octubre.

Israel, que acusa a la flotilla de ser parte del movimiento islamista armado Hamás, afirmó que los barcos violaron una zona de exclusión y dijo que había encontrado poca ayuda humanitaria en las embarcaciones.

Unos 138 miembros de la flotilla aún permanecen detenidos en Israel, afirmó la cancillería israelí a AFP.

