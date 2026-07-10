¿Por qué China lanzó un misil de largo alcance al Pacífico?

Imagen de referencia de una bandera de China en Pekín. Foto: EFE - MAXIM SHEMETOV / POOL

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Con el lanzamiento de un misil sobre el océano Pacífico desde un submarino que acechaba frente a la costa de China, el líder del país, Xi Jinping, ha proclamado su determinación de desarrollar un arsenal nuclear completo, incluidos misiles marítimos, que durante mucho tiempo han sido el punto débil de Pekín.

La prueba de misiles del lunes se produjo después de que el Ejército chino llevara años sufriendo destituciones masivas de mandos acusados de corrupción y deslealtad. Pero los medios chinos afirmaron que la prueba demostraba que el país seguía en camino de crear una tríada nuclear completa; es decir, un conjunto de armas terrestres, aéreas y marítimas que podrían dar a Pekín una posición más fuerte en caso de crisis regional o guerra con Estados Unidos.

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Las autoridades chinas se han mantenido en silencio sobre la prueba y sus implicaciones. No así el Global Times, un periódico chino controlado por el Partido Comunista.

“Nuestra tríada nuclear nacional ha dado un paso más”, dijo el periódico en un artículo publicado el martes. “La fuerza nuclear marítima del Ejército Popular de Liberación es capaz de llevar a cabo contraataques estratégicos estables y fiables desde cualquier punto de los vastos mares abiertos del océano Pacífico”, expresó citando a un experto chino.

Esa afirmación es una exageración: a China aún le queda un buen trecho para poder operar submarinos con armas nucleares sin ser detectada y donde desee. Aún así, la prueba indica que China está ampliando sus ambiciones nucleares submarinas y dejando de lado sus reticencias a probar misiles en los cielos y océanos internacionales, a pesar del escrutinio y la alarma que provocan este tipo de ejercicios, dijeron varios expertos.

“Básicamente, China necesitaba validar técnicamente su nueva capacidad en materia de misiles balísticos lanzados desde submarinos. Pero había un mensaje más amplio para el mundo: China cuenta ahora con una tríada nuclear plenamente operativa”, dijo Evan S. Medeiros, profesor de la Universidad de Georgetown y exdirector sénior para Asia en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama: “China está explorando los límites de la estrategia de defensa de Estados Unidos”.

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Durante décadas, China mantuvo un arsenal nuclear relativamente modesto —mucho más pequeño que los de Estados Unidos y Rusia— y, por lo general, ha probado sus misiles de capacidad nuclear dentro de sus propias fronteras terrestres. Esta ha sido apenas la tercera vez que China ha llevado a cabo una prueba de largo alcance de un misil a través del Pacífico. La primera fue en 1980; la más reciente, en 2024.

Pero es posible que haya más pruebas a medida que las armas nucleares de China se multiplican y diversifican, y Pekín se siente cada vez más seguro de su estatus global. Esta vez, puede que a los líderes chinos también les haya complacido enviar una advertencia a la región y a Washington: que es capaz de proyectar su poder de formas nuevas e intimidatorias, dijeron algunos expertos.

La ubicación del submarino que lanzó el misil no quedó clara de inmediato. Las autoridades marítimas chinas habían publicado avisos el lunes en los que advertían de posibles peligros en las aguas frente a las costas del norte y el sureste de China.

Funcionarios de dos gobiernos de la región dijeron, bajo condición de anonimato, que las primeras evaluaciones indicaban que el misil se había lanzado desde el mar de China Meridional, frente a la costa sur de China.

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Pero otros expertos dijeron que el misil podría haber sido lanzado cerca de la bahía de Bohai, en la costa noreste de China, y que siguió una trayectoria en arco hacia el sureste de más de 6.900 kilómetros, para caer en el mar frente a las Islas Salomón. (El Gobierno japonés afirmó que el misil no atravesó el espacio aéreo ni la zona económica exclusiva de Japón).

“China le está diciendo al mundo que tiene un arma muy poderosa con la que podrá dominar el Pacífico”, dijo Justin Bassi, exasesor de seguridad nacional del Gobierno australiano y actual director ejecutivo del Instituto Australiano de Política Estratégica en Canberra.

Destacó el reciente enfado de China con Japón y Australia, entre otras cosas por el acuerdo de seguridad reciente de Canberra con Fiyi en el Pacífico.

“China no quiere que otros países de la región adopten el enfoque australiano y japonés de contrarrestar la influencia, la injerencia y la coacción”, dijo Bassi.

Una carrera por ponerse al día

Aún así, estas pruebas requieren meses de preparación, y la más reciente de ellas estuvo motivada sobre todo por el deseo del Gobierno chino de reducir la ventaja de Estados Unidos en fuerzas nucleares marítimas, dijeron los expertos. Aunque China ha ampliado rápidamente sus misiles de largo alcance terrestres, sus capacidades nucleares en el mar se han quedado rezagadas.

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El poder amenazante de los submarinos nucleares se basa en su sigilo; su objetivo es pasar desapercibidos, y así obligar a los adversarios a temer un ataque inesperado desde las profundidades. Pero, durante décadas, los submarinos nucleares chinos eran famosos por ser muy ruidosos, pues emitían retumbos y chirridos que otras marinas podían detectar con el sonar.

China aún está bastante lejos de alcanzar los estándares que han marcado Estados Unidos y Rusia en cuanto a sigilo submarino y misiles nucleares lanzados desde submarinos.

Pero el país ha estado invirtiendo mucho para acortar esa distancia, dijo Bruce Jones, investigador de la Brookings Institution y autor de un libro de próxima publicación, Sub War, sobre la rivalidad submarina a nivel mundial.

“China está compitiendo a toda velocidad para ponerse al día en calidad y está lista para dar un gran salto en cuanto a número”, dijo: “Es probable que veamos más pruebas”.

China cuenta con unos 14 submarinos de propulsión nuclear, incluidos seis con capacidad nuclear, según declaró en marzo ante una comisión del Congreso el contralmirante Mike Brookes, comandante de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos. Este país tiene unos 70 submarinos nucleares. Pero China ha acelerado su ritmo de producción.

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No está claro desde qué submarino lanzó China el misil, ni de qué tipo de misil se trataba. Pekín rara vez da a conocer esos detalles.

Algunos expertos creen que el submarino era Tipo 094 —el modelo más avanzado de China y muy extendido— y que el misil probablemente era un JL-3, un misil balístico intercontinental que China exhibió en un gran desfile militar el año pasado. El Pentágono dijo que estos misiles se han instalado en los submarinos Tipo 094.

China está construyendo una nueva generación de submarinos que serán más sigilosos que los Tipo 094, y que podrían acercarse a las capacidades alcanzadas por un modelo ruso avanzado, según escribió Andrew Erickson, profesor de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, en un estudio publicado esta semana.

“El enfoque de China para reducir el ruido sigue siendo imperfecto, pero es decidido, integral y está mejorando”, escribió Erickson en referencia a la tecnología utilizada para que los submarinos sean difíciles de detectar. Recalcó que sus conclusiones eran personales y no representaban a la Escuela de Guerra Naval ni a la Marina de Estados Unidos.

Es probable que haya más pruebas

Es probable que China realice más pruebas con sus misiles nucleares lanzados desde submarinos disparándolos hacia el océano Pacífico, a pesar de las críticas que la prueba del lunes suscitó por parte de Japón, Filipinas, Taiwán, Australia y Estados Unidos, dijeron varios expertos.

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“China realiza muchas pruebas de misiles, pero la inmensa mayoría de ellas se dirigen hacia el interior del país”, escribió por correo electrónico William Alberque, exdirector de un centro de control de armas y desarme que depende de la OTAN.

Según él, Estados Unidos realiza entre 5 y 10 pruebas al año con sus misiles Minuteman y Trident sobre el Pacífico. Las pruebas de Rusia se llevan a cabo principalmente desde el mar de Barents, con misiles que vuelan hacia el este de Rusia.

China ya ha llevado a cabo pruebas secretas de misiles submarinos en la zona de la bahía de Bohai, según escribió Lyle Morris, investigador principal del Centro de Análisis de China de la Asia Society, en un análisis sobre la prueba del lunes. Las pruebas de largo alcance permiten probar los misiles en condiciones que se asemejan al calor y a las turbulencias de las trayectorias reales en tiempo de guerra.

El probable lugar de lanzamiento de la prueba china más reciente encaja con su estrategia emergente de “bastiones” para sus misiles nucleares lanzados desde submarinos, escribió Alberque, ahora analista sénior en Pacific Forum. Según ese enfoque, los submarinos chinos acechan en mares cercanos a su costa, protegidos por cordones de defensa contra la detección y el ataque. Desde allí, los misiles nucleares JL-3 lanzados desde submarinos podrían alcanzar amplias zonas de la costa oeste de Estados Unidos

En esos bastiones, escribió Alberque, “están bastante seguros de que Estados Unidos no podrá ‘atraparlos’ si tuvieran que lanzar esas bestias gigantes”.

*Javier C. Hernández colaboró con reportería desde Tokio.

Chris Buckley, principal corresponsal del Times para China, reporta sobre China y Taiwán desde Taipei y se concentra en la política, el cambio social y los asuntos militares y de seguridad.

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