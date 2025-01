Los aguijones del escorpión: testimonio de un combatiente colombiano en Ucrania

El 5 de marzo de 2024 misiles balísticos rusos destruyeron varios edificios en el barrio residencial Pivchna Saltivka, en Járkov. Se calcula que este ataque dejó unas 800 familias en situación de desplazamiento. Es uno de los tantos barrios fantasma de la ciudad. Foto: Dahian Cifuentes

—Tranquilo, aquí suenan las alarmas todo el día y toda la noche. Hay ataques todo el tiempo. Ayer cayeron dos cohetes. Antier fueron misiles. Es así todo el tiempo. Es raro que no estalle algo. Pero no hay que tener miedo por eso. Yo llevo viviendo aquí ya dos años y medio y no me ha pasado nada. No hay de qué preocuparse. O yo no sé si es que esto se vuelve muy normal para uno, pero tranquilo que hay que estar muy de malas para que le caiga un bicho de esos precisamente a uno.

