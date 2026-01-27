Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa

Migrantes en España: estos son los requisitos para aplicar a la regularización exprés

Le explicamos qué necesita hacer para aplicar a este proceso que las autoridades españolas tienen previsto iniciar en abril y que beneficiará a aquellos que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y tengan cómo probar una estancia de más de cinco meses en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
27 de enero de 2026 - 04:49 p. m.
Migrantes que iban a bordo de una embarcación fueron rescatados cerca de la isla española de El Hierro.
Migrantes que iban a bordo de una embarcación fueron rescatados cerca de la isla española de El Hierro.
Foto: EFE - Gelmert Finol
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

España se alista para regularizar de forma exprés a cerca de medio millón de migrantes, muchos de los cuales son latinoamericanos, sobre todo colombianos. La aprobación que el plan recibió este martes en el Consejo de Ministros, a través de un real decreto, razón por la cual no precisa de un respaldo en el Congreso, les abre las puertas a participar del trámite a aquellos que hayan llegado al país desde antes del 31 de diciembre de 2025, que puedan demostrar su estancia de al menos cinco meses allí y que no tengan antecedentes penales.

Según lo detalló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quienes estén de forma irregular y cumplan con las condiciones expuestas anteriormente podrán presentar sus solicitudes a partir de abril y hasta el 30 de junio. “Desde que se hace la solicitud habrá un plazo de no más de 15 días”, aseguró la funcionaria.

Vínculos relacionados

España regularizará de forma exprés a migrantes: los colombianos resultarán beneficiados
Trump hace del brutal invierno en EE. UU. el mejor aliado de ICE  
Greg Bovino, el rostro de la agresión contra la migración que tiene a Trump en la mira

Para acreditar la residencia en España los solicitantes pueden aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros más, entre ellos justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, citadas por el medio El Mundo, la autorización que obtengan será de residencia con permiso de trabajo. Esto no implica la obtención automática de la nacionalidad española —es decir, no podrán votar en las elecciones autonómicas ni generales—, ni el acceso inmediato a prestaciones no contributivas. Eso sí, a partir del momento en que se presenten las solicitudes, esas personas podrán “trabajar en cualquier sector y lugar del país”.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, al término del cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

La medida también cubrirá a los hijos menores de edad de quienes regularizarán su situación en España, pues ellos podrán acogerse a los derechos que eso trae por un período de cinco años. Este es un plan que apunta a la unidad familiar, uno de los temas más sensibles al momento de trabajar en políticas migratorias, y que, según los funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, es un compromiso con la dignidad y los derechos humanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

España

Migración

Pedro Sánchez

Colombia

Latinoamérica

 

Andrés Salazar(19576)Hace 1 hora
España tiene una ventaja migrante enorme frente al resto de países europeos. Latinoamérica es compatible culturalmente, lingüísticamente y socialmente con su sociedad y puede convertirse en su salvavidas ante la baja tasa de natalidad. Me parece una decisión acertada por parte del Estado que con esta medida gana una enorme cantidad de contribuyentes a sus arcas
  • Myriam Flechas Avella(35204)Hace 51 minutos
    Bien por España, teniendo en cuenta que la gran mayoria de migrantes son colombianos, ojala nuestros compatriotas no abusen como ha pasado con otros paises
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.