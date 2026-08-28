Muere el rey de Noruega: ¿quién sigue en la línea de sucesión?

l rey Harald de Noruega saluda durante una visita a Flesberg y Lampeland, Noruega, el 4 de octubre de 2022 (reeditada el 28 de agosto de 2026). Foto: EFE - Terje Pedersen

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El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció el viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

“Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6:35 a.m.”, escribió el Palacio en un comunicado.

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El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado desde el 17 de agosto, incluido el hijo de su nuera y nueva reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

Cuando se anunció el jueves que su estado de salud era “extremadamente grave”, numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.

“Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine”, dijo a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.

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“Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación”, comentó a AFP Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, se convierte automáticamente en rey. Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte a su vez en princesa heredera.

El primer ministro Jonas Gahr Store expresó su “profunda tristeza”, y se decretó luto nacional hasta el día de los funerales.

Las casas reales europeas no tardaron en homenajear al difunto monarca, emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.

Carlos III elogió la “calidez y humildad” de su “querido primo” Harald, mientras que la Casa Real española encomió su “dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado”.

También hubo mensajes de condolencias y homenaje de los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

¿Quién es Haakon Magnus, el nuevo rey de Noruega?

Haakon Magnus, nacido en Oslo el 20 de julio de 1973, se convirtió este viernes en el nuevo rey de Noruega tras la muerte de su padre, el rey Harald V. Con su llegada al trono comienza una nueva etapa para la monarquía noruega, que ahora queda encabezada por Haakon VIII.

Al igual que varios de sus antecesores desde la consolidación de la Noruega independiente, Haakon asume la Corona después de los 50 años y tras una extensa experiencia como heredero y regente. Hijo de Harald V y la reina Sonia, el nuevo monarca estaba destinado a ocupar el trono pese a haber nacido dos años después que su hermana mayor, la princesa Marta Luisa.

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Su posición como heredero fue posible debido a las normas de sucesión que, en el momento de su nacimiento, daban prioridad a los varones sobre las mujeres. De esta manera, Haakon quedó por delante de su hermana en la línea sucesoria y se convirtió desde joven en el futuro jefe de la Casa Real noruega.

Sin embargo, su llegada al trono se produce en un momento especialmente complejo para la monarquía. Uno de sus principales desafíos se encuentra dentro de su propia familia: la nueva reina, Mette-Marit, atraviesa una importante crisis de imagen debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein, una relación por la que ella misma ha reconocido haber cometido un error de juicio.

A esta controversia se suma la situación de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, quien fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y otros delitos. La sentencia, no obstante, fue recurrida.

Las dificultades familiares también alcanzan a la hermana del nuevo rey. La princesa Marta Luisa se retiró de sus funciones oficiales después de casarse con el estadounidense Durek Verrett, quien se presenta como chamán y ha realizado diversas afirmaciones sobre sus supuestas capacidades espirituales.

La relación de la princesa con Verrett ha generado varias controversias y ambos han continuado en el centro de la atención pública debido a sus actividades comerciales y apariciones públicas. En este contexto, Haakon VIII comienza su reinado con el desafío de preservar la confianza en una institución que enfrenta cuestionamientos tanto por asuntos externos como por las polémicas que rodean a su propia familia.

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