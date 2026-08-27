Unión Europea anuncia nueva ayuda de EUR 250.000 para afectados por terremoto en Colombia

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Unión Europea anunció una ayuda humanitaria adicional de EUR 250.000 a Colombia, tras el terremoto de 7,5 del pasado 10 de agosto que arrasó con varias regiones del país. Esta ayuda es la segunda que anuncia la UE para el país en este contexto.

Según el comunicado emitido por los países, esta ayuda beneficiará a 12.900 personas en las regiones de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Será entregada tanto a la Cruz Roja Colombiana como en transferencias de efectivo para costear alojamientos temporales y otras necesidades inmediatas.

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La Unión Europea también ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para enviar artículos de primera necesidad a las zonas afectadas. Alemania, Suecia, Luxemburgo y Francia aportaron tiendas de campaña, mantas, kits de cocina, filtros de agua y productos de higiene.

La UE ya había destinado a comienzos de año una partida inicial de EUR 17 millones (unos COP 61.000 millones) para atender otras necesidades humanitarias en Colombia. De esos recursos, EUR 100.000 (cerca de COP 360 millones) fueron reasignados por la Cruz Roja Alemana para apoyar a las personas afectadas por el terremoto.

“La Unión Europea y sus Estados miembros están entre los principales donantes mundiales de ayuda humanitaria. La ayuda de emergencia es una expresión de la solidaridad europea con las personas en situación de necesidad en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el hombre”, afirmó el comunicado.

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El terremoto en Colombia dejó, según reportes recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 331 víctimas mortales, además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas. También dejó significativos daños materiales en las regiones, con casas, hospitales, escuelas y más infraestructuras destruidas.

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