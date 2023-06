Naufragio en costas de Grecia: lo que se sabe a dos días del accidente

Un total de 104 personas fueron rescatadas, mientras que 78 cuerpos fueron recuperados, luego de que un barco pesquero volcara en aguas internacionales a 47 millas náuticas al suroeste de la costa del Peloponeso y la ciudad de Pylos. Se desconoce el número de personas desaparecidas. (Grecia, Siria) Foto: EFE - YANNIS KOLESIDIS

La búsqueda de supervivientes del naufragio de una embarcación repleta de migrantes frente a las costas de Grecia prosigue este viernes, según las autoridades, pero la esperanza de hallar personas con vida “se reduce”, más de dos días después de la tragedia.

“Las esperanzas de encontrar supervivientes se reducen minuto a minuto tras este trágico naufragio, pero la búsqueda debe continuar”, dijo a AFP Stella Nanou, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Grecia.

Los guardacostas griegos encontraron el miércoles 78 cuerpos en el mar, horas después de que un barco pesquero vetusto y sobrecargado se hundiera a casi 90 km de Pilos, en la península del Peloponeso, según el balance oficial.

Fueron rescatadas 104 personas y trasladadas al puerto de Kalamata, en el sur de Grecia. “Según imágenes difundidas por las autoridades y varios testigos entre los rescatados, cientos de personas iban a bordo”, reiteró Nanou.

Las operaciones de búsqueda en la zona del siniestro continuaron toda la noche, según los guardacostas. “Actualmente una fragata y un helicóptero de la marina están en el lugar y tres barcos (...) participan en la búsqueda”, dijo una portavoz de los guardacostas.

La policía detuvo a nueve egipcios, de entre 20 y 40 años, presuntos traficantes de personas, según una fuente judicial.Estos hombres, que se encontraban entre los rescatados, fueron llevados el viernes ante la fiscalía de Kalamata y comparecerán el lunes ante un juez de instrucción.

Están acusados de “tráfico de seres humanos”, según esta fuente. En total, 27 personas siguen hospitalizadas este viernes, entre ellas uno de los detenidos, según los guardacostas. Varios supervivientes serán trasladados al campo de refugiados de Malakasa, en el noreste de Atenas, según la televisión pública ERT.

El barco pesquero zarpó de Egipto sin pasajeros rumbo a Tobruk, una ciudad del este de Libia, para embarcar a los migrantes y proseguir hacia Italia, de acuerdo con fuentes portuarias.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo temer que “cientos de personas” hayan perecido en el naufragio, “una de las tragedias más devastadoras en el Mediterráneo en una década”.

¿Los migrantes rechazaron la ayuda?

Según los guardacostas griegos, “no hubo petición de ayuda” de las personas a bordo del pesquero. “Tras numerosas llamadas del centro de operaciones de los guardacostas griegos para rescatarlos, la respuesta del pesquero fue negativa”, asegura el comunicado.

“Desde [las 12H30 GMT hasta las 18H00 GMT], la sala de operaciones (...) estuvo varias veces en contacto con el buque de pesca. Repitieron constantemente que querían navegar hacia Italia”, sostiene el documento.

El portavoz del gobierno griego, Ilias Siakantaris, explicó el viernes en la televisión que “los guardacostas se acercaron al buque, lanzaron una cuerda para estabilizarlo, pero los migrantes rechazaron la ayuda”.

“Decían ‘No help, Go Italy’ [”Ayuda no, vamos a Italia”, en inglés]”, añadió. El portavoz de la policía portuaria griega, Nikolaos Alexiou, subrayó por su parte que no se podía “remolcar un barco con tanta gente a bordo por la fuerza, tienen que cooperar”.

“No hubo ningún intento de remolcar el barco”, afirmó.

¿Quién falló?

Expertos y oenegés responsabilizaron a los guardacostas griegos, que tendrían que haber intervenido pasara lo que pasara.

“El argumento griego según el cual las personas no querían ser rescatadas para poder seguir hacia Italia no se sostiene”, aseguró Vincent Cochetel, enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a la AFP.

“Le correspondía a las autoridades griegas llevar a cabo, o al menos coordinar, una operación de rescate, usando sus propios buques de rescate o cualquier otro navío que se encontrara en la zona, incluidos buques mercantes”, insistió.

Cochetel opina que, según el derecho marítimo internacional, “las autoridades griegas tendrían que haber coordinado la operación de rescate antes, en cuanto Frontex notificó el buque en peligro”.

Nikos Spanos, experto internacional en incidentes marítimos, aseguró por su parte que “no se pide a las personas a bordo de un buque a la deriva si quieren ayuda (...) tendría que haber habido ayuda inmediata”.

El jefe del partido de la oposición griega de izquierda, Alexis Tsipras, indicó que algunos de los rescatados con los que había hablado le dijeron que “hubo peticiones de ayuda”.

