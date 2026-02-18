Negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen sin avances claros tras nueva jornada en Suiza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inaugura una reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas, Bélgica. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

Delegaciones de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles, con la mediación de Estados Unidos, su segunda jornada de negociaciones en Ginebra con el objetivo de poner fin a la guerra que ambos se libran desde hace casi cuatro años, según confirmó una fuente diplomática rusa.

La delegación rusa llegó algunos minutos después de las 9:00 a.m. locales al hotel donde tienen lugar las reuniones, y allí se encontraron con las delegaciones ucraniana y estadounidense, alojadas en ese mismo recinto.

En la víspera, Ucrania confirmó que se abordaron los aspectos políticos y militares de este conflicto, así como cuestiones humanitarias, en el primer día de reuniones, y que hoy se continuarán desarrollando ambos temas.

Poco más se supo de si hubo avances o más bien estancamiento en los asuntos tratados, ya que ni rusos ni ucranianos ofrecieron una evaluación de la jornada, ni a la prensa internacional, ni a los periodistas de ambos países que se han viajado a Ginebra para cubrir las negociaciones.

Unicamente el negociador ucraniano Rumtem Umérov afirmó a través de la red social X que las cuestiones de seguridad y militares seguirían en la agenda de hoy.

Horas antes del inicio de estas reuniones en Suiza, Rusia atacó la infraestructura energética ucraniana y utilizó unos treinta misiles y casi 400 drones contra más de ocho regiones del país, provocando una vez más la interrupción del suministro de agua y calefacción, en medio de lo que está siendo uno de los inviernos más duros de los últimos años.

Esta previsto que esta ronda de negociaciones, la tercera en formato trilateral este año, concluya hoy.

