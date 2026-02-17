Publicidad

Home

Mundo
Europa

El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Adalucía fue restituido tras accidente

Este mes sin conexión ferroviaria, por cuenta del descarrilamiento de un tren que ocasionó un mortal incidente, ha tenido un impacto negativo en el turismo, sector que espera mejoras en las vacaciones de Semana Santa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
17 de febrero de 2026 - 04:45 p. m.
Un tren circula por la zona del accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba).
Un tren circula por la zona del accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba).
Foto: EFE - Salas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La compañía ferroviaria española Renfe restableció este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía, tras el accidente del pasado 18 de enero que ocurrió en la localidad cordobesa de Adamuz (sur) y causó 46 muertos.

“Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif (gestor de infraestructuras) haya autorizado la circulación”, aseguró la empresa en la red social X.

Vínculos relacionados

Gobierno de EE. UU. les pide a Google y Meta, entre otros, información de usuarios anti-ICE
“No es una restricción al asilo”: embajador de la UE acerca de decisión sobre Colombia
Venezuela pasó a ser el quinto proveedor de petróleo para EE. UU. tras la caída de Maduro

Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. Sin embargo, el trayecto Madrid–Málaga tendrá un tramo que se cubrirá por bus hasta principios de marzo, debido a obras en la zona.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó 46 muertos y 126 heridos.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.

Desde el incidente, el tramo afectado fue reparado por técnicos de Adif para tratar de recuperar el servicio, pero las borrascas continuas de las últimas semanas afectaron a las obras y retrasaron la recuperación de la circulación ferroviaria.

Un mes después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue trabajando en descubrir las causas del descarrilamiento del Iryo, un tren fabricado en la planta italiana de la japonesa Hitachi, del que el ministro español de Transportes, Oscar Puente, descartó fallos en los primeros días.

También excluida la posibilidad de un error humano, las investigaciones se centran sobre todo en las vías y en la soldadura entre raíles. Los técnicos de la CIAF tratan de chequear si haber soldado aceros antiguos (de vías que llevan en uso desde 1992, año de inauguración de la alta velocidad española) con otros nuevos (de 2023) puede estar en el origen del descarrilamiento.

Este mes sin conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía (una de las regiones más turísticas de España) ha tenido un impacto negativo en el turismo, especialmente en el mercado nacional y en segmentos como el corporativo y el MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), según el sector.

No obstante, la recuperación del servicio puede corregir esta situación de cara a los próximos meses, sobre todo frente a las vacaciones de Semana Santa, que este 2026 es en abril y es la primera gran cita del calendario turístico del año que los españoles, aunque también los turistas extranjeros, aprovechan para viajar por el país.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, cifró en medio millón de euros diario las pérdidas generadas en su comunidad autónoma por la fata de conectividad y de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

España

Madrid

Andalucía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.