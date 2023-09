“No hay riesgo”, dice la jueza sobre el hombre que agredió a reportera española

El hombre de 25 años fue detenido por la Policía Nacional, pero un juzgado determinó que no representaba riesgo ni violencia, por lo que fue liberado sin medidas cautelares. Foto: En Boca de Todos

El hombre de 25 años que agredió a Isabel Balado, reportera del programa de Cuatro, En Boca de Todos, quedó libre por decisión del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid. La magistrada encargada del caso determinó que no existía una “situación de riesgo, urgencia, violencia o intimidación” en el caso.

Las declaraciones de la jueza desataron una polémica en España por desestimar las acusaciones de Balado, incluso con evidencia que fue grabada y transmitida en vivo.

“No se ha apreciado ninguna situación de riesgo (...) La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos”, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Liberado sin ninguna medida cautelar, el hombre fue captado en cámara agrediendo sexualmente a la periodista mientras ella estaba transmitiendo en vivo en Madrid. Tras la denuncia, el agresor fue aprehendido por la Policía Nacional y presentado ante las autoridades judiciales.

El acusado negó haber tocado a Balado, a pesar de haber incluso tratado de tocarle el pelo después de que ella le pidió repetidas veces que la dejara seguir haciendo su trabajo. Aparentemente, el hombre hizo lo mismo con varias mujeres en la zona.

Varias personas han apoyado a Isabel Balado, graduada de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, quien inició su carrera profesional en el año 2014. Entre ellas, sus colegas del programa y la misma ministra de la Igualdad, Irene Montero, quien condenó las acciones del agresor y manifestó su apoyo a la periodista.

