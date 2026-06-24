Francia se negaba a usar aire acondicionado; esta ola de calor lo ha cambiado todo

Varias personas utilizan mantas térmicas para reflejar el sol en sus ventanas y reducir la temperatura en uno de los días más calurosos registrados en París, Francia. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

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El aire acondicionado, durante mucho tiempo mal visto en Francia, se impone cada vez más como un recurso práctico durante los episodios de canícula, reconocen expertos, que no obstante instan a no apostar todo a esta tecnología.

En los hogares franceses, el giro ya es evidente: el índice de equipamiento de aire acondicionado en casas aumentó en un tercio en dos años, pasando del 18 % en 2023 al 24 % en 2025, según la Agencia de Transición Ecológica.

El caso de Aki, asesor de ventas y actor de 25 años, lo ilustra. Se decidió a comprar un aire acondicionado portátil para evitar que su estudio parisino de 12 m² bajo el tejado alcanzara los 35 ºC, una “cuestión de supervivencia” pese a sus “efectos secundarios medioambientales”, dijo a la AFP, lamentando la “inacción del Estado”.

Este avance se produce a contracorriente de los prejuicios que pesan sobre este remedio: menos de dos franceses de cada diez consideran que el aire acondicionado respeta el medioambiente, según una encuesta de Ipsos publicada en junio.

Sin embargo, las olas de calor se repiten en Francia, un país donde el invierno es más largo que el periodo estival.

El calor causó alrededor de 5.700 muertes el verano pasado, según Salud Pública Francia. La Agencia Internacional de la Energía estima que el aire acondicionado salva vidas: 190.000 al año en todo el mundo entre 2019 y 2021.

La ola de calor que azota actualmente Francia provocó al menos 40 muertos por ahogamiento desde el 18 de junio, “principalmente jóvenes”, según las autoridades.

El martes marcó la jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones en este país, indicó el servicio meteorológico Météo France, con una temperatura media de 29,8ºC y picos por encima de los 40ºC.

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Climatización obligatoria: la nueva batalla política entre Macron y Le Pen

Con temperaturas récord, el debate sobre el aire acondicionado se vuelve cada vez más polarizado.

Mientras la líder de la ultraderecha Marine Le Pen impulsa un plan masivo de climatización, el dirigente de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, advierte que generalizarlo agravará el problema y la ecologista Marine Tondelier lo ve como una solución parcial.

El gobierno de Emmanuel Macron dijo este miércoles que lo respalda “donde sea necesario”, especialmente en escuelas, muchas de las cuales han debido cerrar o adaptar horarios por la ola de calor.

Para el urbanista Clément Gaillard, el problema no es el aire acondicionado en sí, sino depender exclusivamente de él.

Sus detractores señalan a menudo su consumo eléctrico, cuyo impacto climático varía mucho según el origen de la electricidad, si procede de energías fósiles o de baja emisión de carbono.

“El aire acondicionado no plantea hoy un problema para el clima en Francia”, consideró a mediados de junio François Gemenne, coautor de informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que recuerda que la electricidad francesa se produce mayoritariamente sin energías fósiles.

El aire caliente que expulsan los aparatos de aire acondicionado no calienta la atmósfera a escala global, pero puede agravar localmente el calor en zonas urbanas densas y mal ventiladas, explicó a la AFP Vincent Viguié, economista y subdirector del Centro Internacional de Investigación sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cired).

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Inversión pública y medidas alternativas

El urbanista Clément Gaillard advierte que muchos edificios —especialmente los modernos de vidrio— están mal adaptados al cambio climático por su diseño y orientación.

Incluso las viviendas nuevas, mejor aisladas para el invierno, pueden sobrecalentarse en verano debido al aislamiento interior.

Los expertos proponen soluciones simples como contraventanas, cortinas térmicas o ventiladores de techo para reducir la dependencia del aire acondicionado.

En este contexto, el titular francés de Vivienda presenta precisamente este miércoles en consejo de ministros una ley que busca facilitar las reformas, para adaptar los domicilios al calor. La medida podría ser aprobada para fines de año.

Según un estudio, una de cada dos viviendas no está preparada para la canícula, y son susceptibles de convertirse en estos casos en “ollas a presión”. La asociación Arquitectos de Edificios de Francia advierte que, sin flexibilizar normas, parte del patrimonio podría volverse inhabitable y perder valor.

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