Olena Zelenska: de guionista de televisión a primera dama ucraniana

Olena Zelenska nunca quiso ser primera dama, ni tampoco le gusta ser el centro de atención. De hecho, cuando su esposo, Volodímir Zelenski, el presidente del país y otrora actor y comediante, lanzó su campaña presidencial fue cuando ella se enteró de que Zelenski, su compañero por más de 15 años, quería ser presidente.

Durante una entrevista a la revista Vogue de Ucrania, Zelenska afirmó que “no estaba muy feliz cuando me di cuenta de que esos eran los planes. Me di cuenta de cómo cambiaría todo y qué dificultades tendríamos que enfrentar”.

Hasta ese momento, ambos vivían en Kiev, la capital ucraniana, con sus dos hijos y trabajaban en la industria del entretenimiento, él como actor y comediante y ella, como guionista. No obstante, pese a su inicial rechazo, Zelenska asumió su rol de primera dama y decidió aprovechar la nueva plataforma que tenía para intentar cambiar la realidad de su país

En dicha entrevista, Zelenska manifestó que siempre ha preferido quedarse detrás del escenario y dejar que su esposo sea el centro de atención, ya que él “siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra. No soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes. No está en mi carácter. Pero encontré razones a favor de la publicidad. Uno de ellos es la oportunidad de atraer la atención de las personas sobre temas sociales importantes”.

Gracias a su trabajo como primera dama, ha podido reformar la nutrición en las escuelas de Ucrania, completado campañas contra la violencia doméstica y ha abogado por la igualdad de género en su país.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania, la primera dama ha optado por brindar apoyo a los ciudadanos ucranianos mediante Instagram, el día que Rusia invadió a Ucrania, Zelenska publicó lo siguiente: “Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran, estaré junto a ellos y al lado de mi marido y con todos ustedes”.

Historia de amor

La historia de amor entre Olena Kiyashko, su apellido de soltera, de 44 años, y su pareja, Volodímir Zelenski, quien tiene la misma edad, empezó en la Universidad Nacional de Kiev, en donde ella estudiaba arquitectura y él estudiaba derecho. Pese a que ambos crecieron en la ciudad de Krivoy Rog y compartían el mismo círculo de amigos, solo se conocieron en 1995 cuando asistieron a la misma universidad y tomaron clases de teatro.

Sin embargo, al principio no hubo un acercamiento entre los dos jóvenes, según reporta el medio británico The Standard, ya que Olena tenía una pareja en ese entonces. Gracias a que hicieron parte del mismo grupo de comedia, ambos jóvenes pasaron más tiempo juntos y con el tiempo ella y Zelenski se hicieron novios. Zelenski y ella se casaron en 2003, después de ocho años de noviazgo y decidieron mudarse desde su ciudad de origen, hacia la capital del país.

Allí, Zelensky inició su productora de entretenimiento, Studio Quarter 95, y contrató a Olena como guionista. Pese a que estudió arquitectura, su verdadera vocación ha sido la escritura. Hoy en día la pareja tiene dos hijos, Oleksandra, quien nació en el 2004 y tiene 17 años, y Kyrylo, de 9 años, quién nació en el 2003.

Resistencia Ucraniana

El presidente de Ucrania ha sido aplaudido por la valentía demostrada ante la invasión rusa. Muchos admiran el carácter del presidente ucraniano, quien ha sido nominado para un premio Nobel de Paz, entre ellos su esposa.

En una entrevista al diario Le Parisien, Zelenska aseguró que admira mucho a su esposo e indicó que no está sorprendida de su accionar, ya que “Volodímir siempre ha sido así: decidido y tranquilo. En tiempos de guerra, todos los ucranianos y el mundo entero han visto claramente los principios que sostiene y han sentido la fuerza en él. Nunca abandonará lo que es de interés para Ucrania”.

Zelenska se encontraría en Ucrania, pero no se ha divulgado su locación por motivos de seguridad. El presidente Zelenski ha afirmado que tanto él como su familia son los objetivos militares número uno de Rusia. Durante su entrevista con este diario francés, la primera dama ucraniana ha asegurado que “nuestra resistencia, como nuestra futura victoria, ha adquirido un rostro particularmente femenino”.

