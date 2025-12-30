Oreshnik: el misil que Rusia dice haber desplegado más cerca del corazón de Europa

Una imagen fija, extraída de un vídeo proporcionado el 30 de diciembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, muestra una unidad equipada con el sistema de misiles terrestres móviles ruso Oreshnik que inició operaciones de combate en un lugar no revelado de Bielorrusia. Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Rusia aseguró que desplegó su más reciente sistema de misiles con capacidad nuclear. Se trata de los misiles Oreshnik, que habrían sido desplegados en Bielorrusia, país liderado por Alexander Lukashenko, aliado de Putin. Las imágenes del despliegue han sido publicadas por el Ministerio de Defensa ruso.

Las imágenes han sido interpretadas como un “intento orquestado de intimidar a Europa y preparar a Rusia para una mayor escalada en la ya brutal guerra contra Ucrania”, como señala el medio británico The Guardian. “De ser cierto, el despliegue reduciría simbólicamente el tiempo que tardaría un misil ruso en impactar una capital de la UE”, explica la publicación.

Lukashenko, según el mismo medio, anunció el despliegue de 10 sistemas Oreshnik en su país.

El misil Oreshnik

El Oreshnik, que ya ha sido utilizado en ataques contra Ucrania, es un misil balístico, comúnmente considerado un misil balístico de alcance intermedio (IRBM), según el sitio especializado Army Recognition.

Mide entre 15 y 18,5 m y tiene un diámetro estimado de 1,86 m.

Su desarrollo, se cree, se inició luego de 2019 tras la caída del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio.

“El misil parece haber sido diseñado como un arma móvil de respuesta rápida, capaz de realizar misiones de ataque a gran profundidad”, explica el sitio.

Descrito como hipersónico por las velocidades que alcanza (aproximadamente 13.000–14.000 km/h), sus características permiten un despliegue todoterreno, ocultamiento operativo y rápida disponibilidad para lanzamientos. También, cumple funciones de cargas tanto nucleares como convencionales.

El contexto del despliegue

Esto ocurre en medio de las acusaciones de Moscú contra Kiev por un supuesto ataque con 91 drones contra el palacio presidencial ruso, del cual Ucrania, no obstante, dice que no hay pruebas.

Según Dmitri Peskiv, vocero de Putin, no hay evidencia porque todos los misiles fueron derribados. Además, se dijo impedido para comentar sobre la ausencia de restos.

La guerra en Ucrania está por entrar en su cuarto año en medio de intentos para sacar adelante un plan de paz de 20 puntos impulsado por Estados Unidos.

El fin de semana, Donald Trump recibió a Volodímir Zelenski en Florida luego de conversar telefónicamente con Putin. Dijo que hay grandes progresos, mientras que se espera que Zelenski se reúna con líderes europeos a comienzos de enero para hablar de la implementación del plan.

El mayor escollo es el futuro del territorio conocido como Donbás, tomado por Rusia y que Ucrania se niega a ceder.

