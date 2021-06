Países de la Unión Europea aprueban reapertura de fronteras a turistas de EE. UU.

En una reunión ordinaria, los representantes de los países de la Unión Europea (UE) incluyeron a Estados Unidos en su lista de países autorizados para viajes no esenciales, además de Taiwán, Macao, Hong Kong, Serbia, Macedonia del Norte, Albania y Líbano. El acuerdo de los embajadores deberá ser respaldado formalmente por el Consejo Europeo, la institución que representa a los Estados miembros. Se espera que la decisión se adopte formalmente el viernes y entre en vigor de inmediato.

Por el momento, esa lista no incluye a ningún país de América Latina, ya que hasta este miércoles incluía apenas a Japón, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. El último país latinoamericano a figurar en esa lista es Uruguay, aunque fue retirado de ella en diciembre del año pasado.

Con la llegada del verano boreal y la temporada turística en Europea, los países de la UE han desplegado un enorme esfuerzo para permitir al menos en parte la llegada de viajeros de fuera del bloque para impulsar la actividad económica. La normativa que fue adoptada este miércoles por los embajadores de los 27 países de la UE en Bruselas prevé sin embargo que a su llegada los turistas podrán ser sometidos a medidas adicionales, como pruebas de laboratorio o cuarentenas.

De hecho, todos los viajeros de los países que están incluidos en la lista segura, no solo ciudadanos o residentes, podrían ingresar al bloque por razones no esenciales, incluso si no están vacunados, informó el New York Times. Pero están sujetos a las medidas de última instancia que dependen específicamente de los gobiernos.

Ante el estallido de la pandemia, la UE cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales, y mantiene una lista de países cuyos ciudadanos pueden ingresar al bloque europeo como turistas. Para ser incluido en la lista de autorizados, un país debe haber registrado menos de 75 nuevos casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos a la toma de la decisión.

En el caso de Estados Unidos, el Centro Europeo de Control de Enfermedades y Prevención estima que actualmente presenta 73,9 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, justo por debajo del umbral adoptado.

Para permitir la circulación de los europeos dentro del espacio único, la UE también inició la implementación de un pase sanitario, que certifica que el portador ha sido plenamente vacunado, arrojó resultado negativo en un examen o ya es inmune por haber sido contaminado previamente.

En una cumbre entre la UE y Estados Unidos mantenida en la víspera en Bruselas, las dos partes ahora negocian un mecanismo de reconocimiento mutuo de sus campañas de vacunación. En una declaración conjunta, la UE y EE. UU. anunciaron el martes el establecimiento de un Grupo de Trabajo de Expertos “para intercambiar información y conocimiento para retomar viajes de forma segura y sostenida”.

Pasaporte sanitario en la UE

De otro lado, el horizonte se despeja para los viajes dentro de la Unión Europea pese a la pandemia, pues los eurodiputados y los Estados miembros del bloque alcanzaron un acuerdo para instaurar un pase sanitario que podría entrar en vigor el 1 de julio.

Los representantes del Parlamento Europeo y de los 27 Estados miembros lograron un compromiso durante la cuarta sesión de las negociaciones, realizadas de forma acelerada ante la presión del calendario y del verano boreal que acecha.