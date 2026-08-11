Papa León XIV lamenta el terremoto en Colombia y envía mensaje de solidaridad

ARCHIVO) El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada para reunirse con representantes del mundo de la cultura en el campus León XIV de la Universidad Nacional de Malabo. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

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El papa León XIV se declaró este martes “vivamente apenado” por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que dejó al menos 181 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

El pontífice está “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

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En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa “que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

Igualmente, “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica”.

Un comunicado divulgado este martes en Colombia apuntó que los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

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