Terremoto en Colombia: España reporta 164 de sus ciudadanos desaparecidos

Labores de rescate en Cali, tras terremoto de 7,4 del 10 de agosto. Foto: Alcaldía de Cali

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó este martes de que su departamento tiene contabilizadas 164 personas de nacionalidad española en paradero desconocido en Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes. El ministro precisó que, por el momento, no hay constancia de heridos ni fallecidos españoles.

Albares compareció en rueda de prensa en Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Allí explicó que los servicios consulares elaboraron un primer censo de ciudadanos españoles en Colombia y que han logrado establecer contacto con todos ellos salvo con los 164 mencionados.

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El ministro pidió a los españoles que se encuentren en el país, así como a sus familiares, que contacten con la Embajada de España o con el Consulado General en Bogotá para informar de su estado. Además, destacó que tanto la Embajada como el Consulado “están plenamente movilizados a favor de la colonia española”.

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Vías de contacto habilitadas

Teléfono de emergencia en Colombia: +57 316 473 3216

Teléfono de emergencia en España: +34 910 001 249

Emergencias locales en Bogotá: 123

Correo del Consulado: cog.bogota@maec.es

Telefónica habilitó llamadas y SMS gratuitos, así como itinerancia, entre España y Colombia.

Albares recordó también la situación en Venezuela, donde un terremoto ocurrido semanas atrás dejó 56 españoles fallecidos y 136 desaparecidos, y reiteró que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está a disposición de ambos países.

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