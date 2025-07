París en alerta e incendios en Turquía: Europa vive una extrema ola de calor

En Turquía, los equipos de rescate evacuaron a más de 50.000 personas por varios incendios, la mayoría en la provincia occidental de Esmirna, azotada por vientos de hasta 120 kilómetros por hora, los cuales dificultan las labores de contención. Foto: EFE - MURAT KOCABAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

París, en alerta roja, enfrenta este martes temperaturas abrasadoras en el marco de la temprana e intensa ola de calor que obligó a cerrar escuelas en Francia y en Países Bajos, así como el último piso de la Torre Eiffel.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

España vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado con una temperatura media de 23,6 ºC, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto, anunció este martes la agencia estatal de meteorología Aemet.

El fuerte calor puede volverse mortal si se prolonga, por lo que se han impuesto medidas extraordinarias para proteger a los más vulnerables, mientras el mercurio sube en el sur de Europa, de Portugal a Turquía.

A medida que el fenómeno progresa hacia el norte de Europa, las temperaturas en Francia deben alcanzar un pico el martes, según el servicio meteorológico nacional Météo-France, con áreas por encima de los 40 ºC.

Las escuelas cerradas por la ola de calor en Europa

París, conocida por su densidad urbana, enfrenta su primera roja en cinco años hasta el miércoles. “Tenemos aire acondicionado, pero no es muy potente”, dijo Raphael, de 27 años, en la calle en un suburbio parisino. “Hoy va a ser un desafío”, agregó.

El último piso de la turística Torre Eiffel permanecerá cerrado hasta el miércoles. Además, más de 1.300 escuelas en Francia enviaron sus alumnos a casa en estos últimos días de curso, al igual que Países Bajos, donde las escuelas de Róterdam terminarán este martes las clases al mediodía, cuando se anuncian temperaturas excepcionales de 38 ºC.

En la vecina Alemania, Colonia se prepara para 38°C y Berlín espera 37°C. “Este acontecimiento es inusual porque es extremo, muy al principio de la temporada estival, y el cambio climático sin duda lo ha empeorado”, declaró a la AFP Samantha Burgess, climatóloga del observatorio europeo Copernicus.

“¿Qué puedo hacer?”: la impotencia ante el calor

La evaluación de su impacto tomará meses, pero a la científica le recuerda ya a las olas de calor de 2003 y 2022, responsables de alrededor de 70.000 y 61.000 muertes prematuras, respectivamente, sobre todo entre las personas mayores.

La vigilancia es más fuerte sobre los grupos de riesgo, como niños pequeños, ancianos, personas con enfermedades crónicas o aquellos que viven o trabajan en la calle.

“Cuando hace frío, agrego mantas y gorros. Pero cuando hace calor, como ahora, ¿qué puedo hacer? Nada, solo esperar a que pase y no desmayarme”, dijo Jo, un hombre sin hogar de 55 años, desde Burdeos, en el suroeste de Francia.

En Ámsterdam, se implementaron medidas adicionales para proteger a las personas sin hogar, mientras que los funcionarios en Eindhoven y Arnhem desplegaron equipos para revisar el estado de los ancianos vulnerables.

Ante las altas temperaturas, Barcelona, en el noreste de España, activó un protocolo para repartir agua a personas sin hogar en las horas de más calor y enviar mensajes de texto con medidas de protección a miles de personas consideradas “especialmente vulnerables”.

Incendios en Turquía

Tras alcanzar un récord de 46 ºC para el mes de junio en Huelva, las temperaturas descendieron en una España en alerta, aunque podrían alcanzar los 43 ºC en zonas del sur y del suroeste, según la agencia de meteorología Aemet.

Portugal espera también algo de alivio el martes después de dos días en alerta roja en varias regiones, incluida Lisboa, donde se esperan 34 ºC. En Castelo Branco, Beja y Évora podrían alcanzar los 40 ºC. El país registró un récord de temperatura el mes de junio, con 46,6 ºC.

Italia emitió alertas rojas para 18 ciudades en los próximos días, incluyendo Roma, Milán, Verona, Perugia y Palermo. Croacia y Montenegro, en la costa adriática, también activaron el máximo nivel de alerta.

El mar Mediterráneo experimentó el domingo su temperatura superficial más caliente jamás registrada para un mes de junio, 26,01º C en promedio, según datos de Copernicus.

El riesgo de incendios forestales sigue siendo alto. Varios países, entre ellos Italia, Portugal y Grecia, registraron incendios.

En Turquía, los equipos de rescate evacuaron a más de 50.000 personas por varios incendios, la mayoría en la provincia occidental de Esmirna, azotada por vientos de hasta 120 kilómetros por hora, los cuales dificultan las labores de contención.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com