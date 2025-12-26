“Piensen como Cristiano Ronaldo”: la curiosa invitación del primer ministro de Portugal

Cristiano Ronaldo de Portugal carga el trofeo de la Liga de las Naciones de la UEFA tras la final. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, le pidió a los portugueses que adquieran “la mentalidad Cristiano Ronaldo” para ser más eficientes y productivos e impulsar la economía del país.

El jefe del Gobierno de centroderecha realizó estas declaraciones durante el tradicional discurso de Navidad, en el que celebró el camino realizado durante su gestión, que ha llevado, recordó, a que la revista The Economist reconozca a Portugal como la ‘economía del año’ en 2025.

“Nos encontramos en un momento histórico en el que debemos desprendernos de la mentalidad de dejar pasar las cosas y tenemos que adquirir y trabajar la mentalidad de superación, la mentalidad de ir más allá y afirmarnos a través de la excelencia, la mentalidad de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, (...) la mentalidad Cristiano Ronaldo”, afirmó.

Montenegro explicó que el país se encuentra ante dos opciones, que son o “contentarse” con la situación actual y arriesgarse en el medio plazo a quedar por detrás de otros países que sí apuesten por el desarrollo o “aprovechar la situación” y garantizar la evolución y un crecimiento superior al del resto de países.

“Quiero decirles que mi opción y la del Gobierno es claramente la segunda”, recalcó el primer ministro, quien consideró que los portugueses “tienen talento” y deberían dar “lo mejor de sí mismos”.

El líder luso aseguró que el país está “en el camino correcto”, con más salarios y menos impuestos, la economía en crecimiento y una “agenda transformadora”, pero consideró que es necesario “ser más eficientes y más productivos para lograr nuevos niveles de crecimiento, que traigan también nuevos niveles de ingresos”.

Argumentó también que Portugal tiene “todo” para “elevar el nivel y fijar nuevas ambiciones”.

“La creación de riqueza es el medio para ser una sociedad con más justicia, con más libertad y con más felicidad. Pero, como dice nuestro pueblo, las cosas no caen del cielo, este camino implica coraje, resistencia, capacidad de diálogo y sentido de unidad nacional”, recalcó.

Y añadió: “Ahora que vamos a estar cerca de tres años y medio sin elecciones legislativas, es el momento de que todos nos enfoquemos en cumplir con nuestra responsabilidad y hacer todo para garantizar a Portugal y a cada portugués un futuro más próspero”, en una referencia a la necesidad de alcanzar acuerdos entre partidos en un momento en el que gobierna en minoría.

Uno de los proyectos que está intentando impulsar actualmente el Ejecutivo de centroderecha portugués es una reforma de la ley laboral, que ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos, que celebraron una huelga general el pasado 11 de diciembre y que han convocado una manifestación para el próximo 13 de enero.

Los partidos de oposición criticaron la alusión del primer ministro como un discurso motivacional fuera de la realidad concreta del país e incluso calificaron a Montenegro de actuar como un “mentor de autoayuda” más que como un líder político. Mariana Leitão, lideresa del Partido Liberal, acusó a Montenegro de presentar un “país maravilloso” que no refleja la realidad cotidiana.

