¿Por qué Finlandia no estaba en la OTAN y por qué quiere unirse ahora?

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, oficializó su intención de unirse a la OTAN; Rusia advierte sobre consecuencias. Foto: FRANK AUGSTEIN

El ingreso de Finlandia a la Alianza del Tratado Atlántico Norte (OTAN) era impensable hasta hace unos meses. Y Rusia parece ser la culpable de la adhesión que se concretaría en los próximos meses. Después de anunciar que pedirá el ingreso “exprés” a la OTAN, el presidente del país, Sauli Niinistö, dijo que “esta decisión no va contra nadie”. Sin embargo sí apuntó hacia su vecino: “Rusia solo puede culparse a sí misma de ver a su vecino uniéndose a la Alianza. Si nos unimos a la OTAN mi respuesta a Rusia sería: ‘Ustedes provocaron esto, mírense en el espejo’”, dijo el presidente.

Le puede interesar: Finlandia anuncia su intención de unirse a la OTAN; Rusia responde

Durante años Finlandia apostó por el diálogo y a la neutralidad durante años. Finlandia se unió a la Unión Europea (UE) y al Partenariado por la Paz de la OTAN tras el fin de la Unión Soviética, pero no es miembro de la Alianza. Fue una provincia rusa (1809-1917) y también invadida por la Unión Soviética en 1939. Las razones, de acuerdo con analistas de ese país, para no unirse a la OTAN era que esto representaría una provocación innecesaria a Moscú y por eso siguieron políticas de no alineación para evitar rivalizar con la gran potencia regional.

Le puede interesar: Qué es la OTAN, por qué se creó y otras preguntas sobre la organización

Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero, hizo que la opinión pública finlandesa se inclinara a favor de una adhesión a la Alianza. En este momento, un 76 % de los 5,5 millones de finlandeses es favorable a unirse a la OTAN, según un sondeo publicado el lunes. Antes de la guerra en Ucrania este porcentaje rondaba el 25 %. En el Parlamento, la mayoría de los 200 diputados está también a favor.

En Finlandia las preocupaciones eran básicamente prácticas: comparten una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia y desde 1917, que declaró su independencia luego de un siglo de gobierno de Moscú, sus fuerzas lucharon contra las fuerzas soviéticas durante la II Guerra Mundial, antes de ceder el 10 % de su territorio. En 1948 firman un acuerdo de amistad, cooperación y asistencia mutua con Rusia; algunos historiadores dicen que tal acuerdo aisló militarmente a Finlandia de Europa Occidental, pero el país siempre supo salir de esa sombra rusa.

Rusia: atenerse a las consecuencias

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saludó este jueves el paso adelante dado por Finlandia y garantizó que su candidatura “sería recibida calurosamente en la OTAN y el proceso sería fluido y rápido”.

Le puede interesar: ¿En qué va el ingreso de Ucrania a la OTAN?“

Ser miembro de la OTAN reforzaría la seguridad de Finlandia. Como miembro de la organización, Finlandia reforzaría también a la Alianza en su conjunto. Finlandia debe ser candidata a la adhesión sin demora, consideraron en un comunicado común el presidente Sauli Niinisto y la primera ministra Sanna Marin.

“La ampliación de la OTAN y el acercamiento de la Alianza a nuestras fronteras no tornan el mundo ni nuestro continente más estables y seguros”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En caso de que Finlandia forme parte de la OTAN, Rusia se verá “obligada a tomar medidas recíprocas, técnico-militares y otras para poner fin a las amenazas a su seguridad nacional”, dijo en un comunicado el ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

El texto añadió que Finlandia “debe tomar conciencia de la responsabilidad y las consecuencias de una decisión semejante”.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.