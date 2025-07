Portugal aprobó el acuerdo para la producción de pasaportes en Colombia

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte colombiano en la oficina que funciona en el norte de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Portugal aprobó el memorando de entendimiento suscrito con Colombia para la producción de pasaportes. El texto que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros del Estado europeo incluyó también un apartado sobre el rol que tendrá Francia en medio de ello.

El texto detalla que la Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) de Portugal podrá avanzar en un acuerdo comercial con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y la Imprenta Nacional, en consorcio con la Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia.

En el documento se lee que dicho proyecto busca dotar “las competencias, los recursos técnicos y tecnológicos, así como los conocimientos técnicos necesarios para que esta entidad pública colombiana se haga cargo de la producción y personalización de estos documentos oficiales a partir de 2035”.

Así las cosas, la Casa da Moneda dará su apoyo por diez años, bajo un modelo de trabajo en el cual la Imprenta Nacional pasó de ser subcontratista a miembro de un consorcio en el cual tiene corresponsabilidad. En ese modelo, las entidades de Portugal y Francia asumirán la distribución total e igualitaria de los costos, las inversiones y los riesgos del contrato, además de la ejecución del proyecto.

El Consejo de Ministros de Portugal también condicionó el proceso a que los documentos legales incluyan cláusulas que protejan al Estado portugués frente a riesgos de mercado, costos operativos, precios, tipo de cambio y cumplimiento de metas.

