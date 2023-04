Psiquiatra falleció después de recibir golpiza de su expaciente en Italia

La psiquiatra, Barbara Capovani (izquierda), había tenido a su atacante, Gianluca Paul Seung (derecha), como paciente en 2019. Foto: Facebook

Barbara Capovani, de 55 años, que trabajaba en Pisa, Italia, recibió una golpiza por parte de un expaciente a las afueras del Hospital de Santa Chiara. El hombre señalado del hecho tiene un historial de violencia y abusos, era considerado “altamente peligroso” y había amenazado a la psiquiatra en sus redes sociales.

La mujer, madre de tres hijos, falleció este domingo 23 de abril, dos días después de ser brutalmente agredida por Gianluca Paul Seung, antiguo paciente que fue detenido unas horas más tarde en su domicilio, donde atacó a las autoridades con una ballesta cargada de dardos y que guardaba debajo de su cama.

En señal de duelo, todos los trabajadores de los departamentos de salud mental de Italia guardaron el lunes 24 de abril, a las 12:00 p. m. hora local, dos minutos de silencio e interrumpieron todas las actividades para seguir el llamamiento de la Sociedad Italiana de Psiquiatría, compartida en las redes sociales por operadores, empresas sanitarias y asociaciones que trabajan en el sector.

El ministro de Sanidad del país europeo, Orazio Schillaci, dijo: “La muerte de Barbara Capovani me apena profundamente, la violencia de la que fue víctima es inaceptable”, y agregó “la seguridad de todos los trabajadores sanitarios y sociales me importa especialmente y es para mí una prioridad con la que me he comprometido desde el principio”.

Gianluca Paul Seung era stato in carcere e ai domiciliari. Negli anni ha sfregiato al volto uno psichiatra dell’ospedale Versilia, molestato sessualmente una minorenne, aggredito con lo spray al peperoncino una guardia giurata del Tribunale di Lucca. Arrestato, sottoposto alla… pic.twitter.com/SxMzSnsqXu — Marta (@ventisei_marzo) April 25, 2023

El perfil del agresor

Gianluca Paul Seung, con 35 años, de padre chino y madre italiana, tenía varias condenas por actos violencia, incluida una violación, y también había logrado eludir algunas medidas cautelares. Además, había agredido anteriormente a un médico en la localidad de Viareggio, donde reside, según los medios locales.

En 2019, Seung fue tratado por la doctora Capovani, quien definió su personalidad como “narcisista, antisocial y paranoide”, lo que desencadenó la ira del sujeto, que al parecer desarrolló su venganza durante los últimos años, indican las mismas fuentes.

Según los investigadores, el hombre acudió el pasado jueves al hospital donde trabajaba la psiquiatra, pero ella no se encontraba en ese momento, por lo que volvió al día siguiente para ejecutar la agresión. La Fiscalía le acusa de asesinato premeditado.

Ese viernes Seung la atacó con un objeto que no se ha encontrado y la agresión fue captada por cámaras de seguridad que permitieron identificarlo, golpeó repetidamente a la víctima en el cráneo, sorprendiéndola por detrás, cuando ella se inclinaba sobre su bicicleta para quitarle el candado al término de su turno de trabajo.