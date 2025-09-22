Putin le propone a EE. UU. prolongar un año más un tratado sobre desarme nuclear

Putin subrayó que “nadie debe tener ninguna duda: Rusia está en disposición de responder a cualquier amenaza (...), no de palabra, sino con la adopción de medidas técnico-militares”. Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

El presidente ruso, Vladímir Putin, le propuso a Estados Unidos prolongar por un año el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero de 2026.

“Rusia está dispuesta a seguir por espacio de un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III”, dijo el líder del Kremlin, en directo por la televisión, durante una reunión del Consejo Seguridad de Rusia.

Con todo, matizó que esa medida “solo será viable con la condición de que Estados Unidos actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión”.

Putin calificó de paso “erróneo” y “corto de miras” desde “muchos puntos de vista” una posible renuncia definitiva de Estados Unidos al tratado, que fue firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev.

“En particular, repercutiría negativamente, bajo nuestro punto de vista, a la hora de garantizar los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear”, señaló. Al tiempo que acusó de nuevo a Occidente de la “degradación” de la estabilidad estratégica, subrayó que Moscú considera “justificado mantener el statu quo” para evitar una mayor carrera armamentista.

En su opinión, la iniciativa rusa podría contribuir a la creación de una atmósfera favorable para la reanudación del diálogo estratégico con Washington, estancado desde hace años. Eso sí, pidió a los departamentos correspondientes que analicen “escrupulosamente” las actividades de la parte estadounidense en materia de arsenales estratégicos, sistemas de defensa antimisiles y despliegue de armamento en el espacio.

Pasos desestabilizadores como esos por parte de Estados Unidos “pueden echar por tierra los esfuerzos por nuestra parte para mantener el statu quo en el ámbito del START. Reaccionaremos de la manera adecuada”, advirtió. Putin subrayó que “nadie debe tener ninguna duda: Rusia está en disposición de responder a cualquier amenaza (...), no de palabra, sino con la adopción de medidas técnico-militares”.

Recordó que hace unos meses el Kremlin renunció a la moratoria al emplazamiento de misiles de corto y medio alcance como reacción del despliegue en Europa y la región de Asia-Pacífico de sistemas análogos estadounidenses y occidentales “que amenazan directamente la seguridad de Rusia”.

En los últimos meses, Moscú ha asegurado en varias ocasiones que se acababa el tiempo para renovar el START III, también conocido como Nuevo START.

Putin suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, razón por la cual los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas. El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

