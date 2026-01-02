¿Quiénes son los dueños del bar incendiado en Suiza? Esto es lo que se sabe

Personas rinden homenaje a las víctimas con flores y velas cerca del lugar donde se desató un incendio durante las celebraciones de Año Nuevo en Crans-Montana, Suiza, el 2 de enero de 2026. Foto: EFE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un incendio devastador en el bar Le Constellation, en la exclusiva estación alpina de Crans-Montana, cantón de Valais, Suiza, dejó al menos 40 muertos durante las celebraciones de Año Nuevo. El local, con capacidad para 300 personas y orientado a un público joven, estaba abarrotado en su planta inferior cuando las llamas se desataron alrededor de la 1:30 a.m.

Los propietarios del bar fueron interrogados por la policía, la fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, aclaró que los propietarios del bar fueron interrogados solo para obtener datos, no como sospechosos, y precisó que los investigadores no han detectado aún ninguna responsabilidad penal, según CNN.

El bar Le Constellation pertenece a la pareja francesa Jacques y Jessica Moretti, según el Registro Mercantil del Valais Central. La empresa fue registrada originalmente como Le Constellation en 2015 y, posteriormente, como “Le Constel” en 2022, manteniendo los mismos propietarios.

Los registros públicos también vinculan a Jacques y Jessica Anne Jeanne Moretti con otros negocios en la región: Le Senso, un bar-restaurante en Crans-Montana, y Le Vieux Chalet, en el cercano pueblo de Lens, reconocido por su cocina tradicional corsa y suiza, según CNN.

Los investigadores analizan el cumplimiento de Le Constellation con las normas contra incendios, inspeccionando el acceso a salidas de emergencia y extintores, además del número de asistentes en el bar, según indicó la fiscal Pilloud.

“Se evaluará si alguien ostenta responsabilidad penal en este contexto; de confirmarse, y si los implicados sobreviven, se iniciará un expediente por homicidio, incendio y lesiones por negligencia”, afirmó Pilloud.

