Requisitos para viajar a Polonia desde Colombia en 2025

Los colombianos pueden viajar a Polonia sin visa por períodos cortos de tiempo, hasta por 90 días, gracias a un acuerdo que existe con la Unión Europea. Sin embargo, quedarse por más tiempo, ya sea para trabajar o para vivir allí, exige cumplir trámites específicos. Debido a esto, le explicamos de manera sencilla los requisitos oficiales para ingresar como turista, solicitar residencia o un permiso laboral.

¿Qué necesitan los colombianos para entrar a Polonia?

Si desea ir por un período corto, desde 2015 existe un acuerdo de exención de visa para ciudadanos colombianos que permite permanecer en Polonia (y otros países del espacio Schengen) por hasta 90 días, continuos o no, en un período de 180 días sin necesidad de visa.

Sin embargo, si desea ir a Polonia con la intención de trabajar o quedarse a vivir, se requiere que tenga una visa de tipo D (visa nacional), incluso si el tiempo es menor a 90 días.

Los documentos que debe presentar antes de entrar si solo va como turista son:

Pasaporte colombiano : debe tener una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de regreso y haber sido emitido en los últimos 10 años.

Tiquetes de ida y regreso : mostrar los pasajes de entrada a Polonia y salida de vuelta a Colombia dentro del tiempo permitido de estancia.

Prueba de alojamiento : puede ser una reserva de hotel o una carta de invitación firmada por una persona que lo recibirá en Polonia, registrada ante las autoridades locales.

Soporte económico : demostrar que tiene dinero suficiente para su estadía. Esto se puede hacer con extractos bancarios, certificaciones de ingresos o tarjetas de crédito.

Seguro de viaje: debe tener una cobertura mínima de 30.000 euros y ser válido en todos los países del espacio Schengen. Este seguro cubre gastos médicos o emergencias durante su viaje.

Para estancias superiores a 90 días o con fines laborales, educativos, médicos o familiares, debe solicitar una visa nacional tipo D de la siguiente manera:

Solicitud presencial en la Embajada de Polonia en Bogotá , con cita previa.

Documentos requeridos: formulario firmado, fotografía reciente, prueba de pago de visa, seguro médico, medios económicos y justificante del propósito del viaje.

Si se viaja para trabajar: permiso de trabajo emitido por Polonia y contrato laboral.

Si se viaja por estudios: certificado de admisión y prueba de fondos suficientes (mínimo 2 .500 PLN o ingresos/gastos).

Para otras razones (salud, reunificación familiar), debe llevar documentos oficiales que avalen la solicitud.

Residencia legal para vivir en Polonia

Una vez en Polonia con visa tipo D o permiso válido, se requiere:

Registro de dirección: dentro de los primeros 30 días tras la llegada. Esto debe hacerse en la municipalidad y permite obtener el número PESEL (identificación de extranjero). Luego, debe solicitar el certificado de registro de residencia en la oficina regional, presentando contrato, prueba de empleo o medios económicos y seguro médico.

¿Cuál es el salario mínimo de Polonia en pesos colombianos?

El salario mínimo mensual establecido por el Gobierno de Polonia desde el 1 de enero de 2025 es de 4,666 PLN, lo que equivale, según la tasa de cambio al 22 de julio de 2025, a $5.248.876.

Ya sea para viajar o para quedarse a vivir legalmente en Polonia, debe cumplir los requisitos económicos y administrativos que el Gobierno polaco regula estrictamente. Conocer y seguir estos pasos le ayudará a evitar problemas legales.

