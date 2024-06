Rusia amenazó a la UE por el plan del G7 para financiar a Ucrania, ¿qué dijo?

(De izq. a dcha.) El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una mesa redonda. Foto: EFE - DONATO FASANO

Rusia advirtió a la Unión Europea (UE) de que utilizará medidas “extremadamente dolorosas” tras el acuerdo alcanzado por el G7 para la concesión de un préstamo a Ucrania que se financiará con los intereses generados por los activos del Banco Central ruso que se encuentran congelados en territorio del bloque.

“En Rusia hay suficientes propiedades y activos europeos y las inevitables represalias rusas será extremadamente dolorosas para Bruselas”, dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

Los presidentes de Estados Unidos y Francia, así como los primeros ministros de Canadá, Reino Unido, Japón y Alemania, están reunidos en Italia para su cumbre anual. Antes comenzar la reunión, el grupo informó que había encontrado la forma de apoyar a Ucrania utilizando los intereses que generen los cerca de 300.000 millones de euros (US$325.000 millones) de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022. Sería un crédito de US$50.000 millones para Ucrania.

Al respecto, Zajárova subrayó que “destinar fondos prácticamente robados a Rusia para la aventura militar del régimen de Kiev y sus patrocinadores es criminal y cínico”.

“Un paso así no traerá nada bueno a Occidente. Las iniciativas ilegales relacionadas con el suministro a Kiev de dinero a expensas de otros están condenadas a provocar un definitivo desequilibrio en el sistema financiero y unas crisis destructivas”, señaló.

Subrayó que el mayor riesgo recaerá en la UE, “que se enfrentará, por ejemplo, a una fuga de capitales (...), ya que se retirarán los fondos de los inversores de los países de la mayoría mundial”.

Durante meses, los negociadores del G7 han debatido la legalidad de confiscar el dinero y enviarlo a Ucrania. El plan es complejo y aún quedan incógnitas sobre qué pasaría si los activos rusos se liberaran, en caso de un hipotético acuerdo con Rusia, o quién asumiría el riesgo en caso de impago.

La conclusión a la que han llegado es que, si bien el Kremlin no puede acceder a los activos por estar congelados, estos siguen perteneciendo al banco central ruso. Sin embargo, los beneficios generados por ese dinero no tienen dueño, por lo que podrían ser entregados a Ucrania, algo con lo que Moscú no está de acuerdo.

Desde el comienzo de la guerra las autoridades rusas han amenazado a las potencias occidentales con la confiscación de sus bienes en este país en caso de que estos utilicen los fondos congelados para satisfacer las necesidades de Ucrania.

Según las fuentes, los negociadores de los países del G7, conocidos como “sherpas”, han llegado ya a un acuerdo “provisional” que aún debe recibir el visto bueno formal de cada uno de los líderes, aunque no se prevé que ninguno lo bloquee.

En todo el mundo hay congelados 260.000 millones de euros de fondos del banco central ruso, en su mayoría en Bélgica, que fueron bloqueados después de que Rusia iniciara su campaña militar en Ucrania.

Los 260.000 millones de euros de activos rusos congelados generan unos 3.000 millones de euros al año en beneficios, pero esta cantidad es insuficiente para Kiev, ya que únicamente cubriría las necesidades de financiación del Ejecutivo ucraniano durante un mes.

Por eso, el G7 ha decidido usar los intereses futuros como un aval para un préstamo a Ucrania que estará financiado principalmente por Estados Unidos y que busca ayudar a Zelenski a reconstruir su país y comprar más armamento.

