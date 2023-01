Tribunal ruso clausura el Grupo de Helsinki, ONG más antigua de derechos humanos

Grupo Helsinki de Moscú: "Los rusos no tienen derechos civiles ni políticos" Foto: EFE - Ignacio Ortega

Un tribunal ruso ordenó que el Grupo de Helsinki, la ONG más antigua del país, fuera clausurado. La organización, que se encargaba de velar por los derechos humanos desde la época de la Unión Soviética, será disuelta debido a un fallo judicial que se emitió desde Moscú.

El Tribunal “respondió a la petición del Ministerio de Justicia” de cerrar definitivamente la ONG, afirmó el órgano judicial a través de Telegram. La solicitud había sido hecha desde diciembre para que, además de clausurar esta ONG, “se prohíba sus actividades en territorio ruso”.

📝 Sugerimos: Afganistán: prohibición del talibán de emplear mujeres en ONG agrava crisis de salud

De acuerdo con la AFP, esta situación llega en un período de “plena represión de voces críticas en el país”.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia ruso, el Grupo de Helsinki era acusado por haber “emprendido actividades fuera de la región, violando su estatuto regional”. Es decir, para la rama judicial, la ONG llevó a cabo acciones fueran de la jurisdicción que le correspondía; en este caso, Moscú.

La decisión fue tomada por el juez Mijaíl Kazakov, quien presidió la audiencia. Según reporta EFE, el juicio se prolongó durante “solo seis horas” para haber hallado culpable a la ONG.

“Las afirmaciones que se hacen son absurdas. Los derechos humanos son extraterritoriales”, dijo Valeri Borschev, del Grupo Helsinki de Moscú. A su vez, los abogados de la ONG insistieron en que buscarán apelar el fallo judicial.

📌Le puede interesar: Alemania da luz verde a enviar tanques Leopard a Ucrania, ¿influye en la guerra?

La directora de la organización, Svetlana Astrajántseva, aseguró la mañana de este miércoles a EFE que, desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, “los rusos no tienen derechos civiles ni políticos”.

“Yo diría que en Moscú no hay derechos humanos, al menos cuando la gente intenta defender sus derechos civiles y políticos. No los hay. Eso sí, no sabemos todo lo que pasa en otras partes de Rusia”, comentó durante una entrevista.

Hace poco más de un año, la Justicia rusa ordenó la disolución de otra conocida organización de derechos humanos de este país, Memorial Internacional, por la “violación” de la ley sobre agentes extranjeros. Memorial fue acusada además por las autoridades de crear “una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista”, en alusión a sus investigaciones de las represiones estalinistas.

“La vida es larga. Todas las decisiones pueden ser revisadas y espero estar vivo hasta el día en el que el Grupo Helsinki de Moscú vaya a renacer”, declaró Guenri Reznik, abogado citado por la agencia de prensa Ria Novosti.

“Censura militar”

“¿Qué es lo que ha cambiado desde el 24 de febrero de 2022? En los últimos once meses se ha impuesto una dura censura militar, una censura total”, señaló la directora de la ONG.

En su opinión, “desde hace mucho tiempo” que en Rusia no hay libertad “como se entiende en los países democráticos”. Para la defensora de derechos humanos, en territorio ruso falta libertad de expresión y prensa, imperio de la ley, transparencia judicial y difusión de información, señaló EFE.

📰 También recomendamos: El Kremlin no les da importancia a las sanciones de Estados Unidos a Wagner

“Ahora, cada ruso entiende qué puede decir y qué es mejor no decir. Eso es lo que ha cambiado”, recalcó.

Astrajántseva, que sustituyó en el cargo a Ludmila Alexéyeva, conocida como la “conciencia de Rusia”, recuerda que su antecesora solía decir que cuando los derechos humanos estaban en boga, “el porcentaje de éxito era del 10 %”.

“Ahora, el porcentaje de éxito es nulo. Bueno, en el mejor de los casos, del 0,1 %. Mientras, el porcentaje de fracaso es del 99,9 %”, asegura.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.