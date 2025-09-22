Siguen los retrasos de varios vuelos en aeropuertos de Europa tras un ciberataque

En el caso de Londres, un vocero del Aeropuerto de Heathrow mencionó que “la gran mayoría de los vuelos están operando con normalidad, aunque la facturación y el embarque para algunos pueden demorar más de lo habitual”. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Los pasajeros en Europa se enfrentan a un nuevo día de retrasos en sus vuelos, mientras los funcionarios siguen lidiando con las consecuencias que dejó un ciberataque a la empresa detrás del software utilizado para el check-in y el embarque.

En los aeropuertos de Londres, Bruselas, Dublín y Berlín, algunos de los terminales afectados, se ha visto que las máquinas de entrega de equipaje han estado fuera de servicio y, en consecuencia, los trabajadores han optado por hacer el procesamiento de forma manual.

El daño, ocurrido el viernes, surgió de Collins Aerospace, un proveedor de software que trabaja con varias aerolíneas en todo el mundo. La compañía dijo el lunes que está trabajando con cuatro aeropuertos y aerolíneas afectadas, y que se encuentra en las etapas finales de las actualizaciones necesarias para restaurar la funcionalidad completa.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad aseguró que el daño fue ocasionado por un ransomware, un tipo de ciberataque en el que los hackers bloquean los datos y sistemas del objetivo para intentar obtener un rescate.

En medio de esto, un portavoz del aeropuerto de Bruselas afirmó que se cancelaron 40 de sus 277 vuelos de salida y 23 de sus 277 vuelos de llegada. En cambio, el británico Heathrow mencionó que “la gran mayoría de los vuelos están operando con normalidad, aunque la facturación y el embarque para algunos pueden demorar más de lo habitual”. Por su parte, el terminal de Dublín aseguró este lunes que no espera cancelaciones, aunque es una opción que aún no ha descartado.

