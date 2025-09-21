EE. UU. exigirá 100.000 dólares al año para la visa de trabajo H1-B

La nueva “Tarjeta Dorada” de Trump, un programa de visados que será supervisado por el Secretario de Comercio. Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

Estados Unidos exigirá un pago anual de 100.000 dólares al año para conceder visados H1-B para profesionales altamente cualificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido, anunció este viernes el presidente Donald Trump, quien mencionó también una nueva “tarjeta dorada” a cambio de un pago mínimo de un millón de dólares.

El presidente Trump eleva el costo del visado H1-B a 100.000 USD al año para profesionales extranjeros.

El objetivo es proteger empleos estadounidenses y limitar la contratación de extranjeros en grandes empresas tecnológicas.

Se lanza la “tarjeta dorada”, un nuevo programa de visado para extranjeros altamente cualificados que paguen un millón de dólares mínimo.

El programa busca atraer talento excepcional que genere empresas y empleos para estadounidenses y recaudar fondos para reducir impuestos y deuda.

Actualmente unas 700.000 personas viven en EE. UU. con visado H1-B, la mayoría provenientes de India, y Trump critica que no todos cumplen estándares altos.

Según la proclamación firmada hoy por Trump, el incremento de las tarifas que las empresas pagan para poder contratar a extranjeros con la visa H-1B busca “proteger a los trabajadores estadounidenses”, al garantizar que las personas foráneas que se contraten tengan una cualificación tan alta que impida que las reemplace ningún nacional.

“La idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros”, dijo hoy el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante el acto para la firma del documento.

“Tendrán que pagar el salario completo al empleado (además de US$ 100.000 al año por el visado). No es rentable. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Que capaciten a estadounidenses. Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos”, añadió Lutnick, que aseguró que “todas las grandes empresas están de acuerdo” con esta nueva política.

Trump ha criticado anteriormente el visado H1-B al considerar que, además de desincentivar la contratación de estadounidenses, fuerza un recorte a la baja de las bases salariales.

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE. UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado de forma recurrente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según estimaciones basadas en datos del Gobierno, se cree que unas 700.000 personas viven actualmente en Estados Unidos con este visado, la mayoría procedentes de la India.

A su vez, Trump firmó hoy una orden ejecutiva para crear un nuevo tipo de programa para extranjeros altamente especializados y con gran respaldo financiero al que se ha bautizado como “tarjeta dorada”.

“Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo”, explicó Lutnick.

Esto “les permitirá acceder a un trámite de visado acelerado como parte de este nuevo programa de la tarjeta dorada”, añadió el secretario de Comercio, que aseguró que hasta ahora EE. UU. ha estado recibiendo inmigrantes que se situaban profesionalmente “por debajo del promedio estadounidense”.

“Por eso, vamos a cambiarlo. Solo aceptaremos a personas con habilidades excepcionales. En lugar de que vengan a quitarle los empleos a los estadounidenses, crearán empresas y generarán empleos para ellos. Este programa recaudará más de US$ 100.000 millones para el Tesoro de los Estados Unidos, dinero que utilizaremos para reducir impuestos y la deuda pública”, concluyó.

