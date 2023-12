Sin negociaciones y con aliados cansados: lo que podría suceder en Ucrania en 2024

Así quedó un edificio después de un ataque con drones en Kiev, capital ucraniana. Foto: EFE - Oleg Petrasyuk

Los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, fijaron recientemente sus prioridades para 2024 en sendas conferencias de prensa anuales, en las que hicieron un balance del conflicto. A tenor de las declaraciones de ambos dirigentes, esto es lo que cabe esperar el año próximo de la guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022 con la invasión de Moscú.

Guerra de desgaste

Zelenski atribuyó el fracaso de la contraofensiva estival a la falta de municiones y de superioridad aérea, dos carencias que siguen acusando las fuerzas ucranianas, cuando lo que se dibuja es una guerra de desgaste, con las fuerzas rusas de nuevo tomando la iniciativa en algunos puntos. “Necesitamos apoyo, porque sencillamente no tenemos municiones”, dijo el mandatario ucraniano, que no quiso decir más sobre los planes de su Ejército para 2024.

Putin se felicitó de que sus tropas estén “mejorando sus posiciones en casi toda la línea de contacto”. El líder ruso admitió que los ucranianos lograron establecer una cabeza de puente en la orilla sur del río Dniéper, pero afirmó que las tropas de Kiev estaban siendo “exterminadas” en esa zona, bajo el fuego de la artillería rusa.

Cansancio de los aliados de Ucrania

Putin, cuya reelección en marzo se da por descontada, apuesta también por la erosión del apoyo occidental a Ucrania, una cuestión que está suscitando divisiones en Europa y Estados Unidos. Según dijo, este apoyo político, diplomático, económico y militar “podría terminar”. De hecho, “parece que se está acabando poco a poco”.

Zelenski advirtió, sin embargo, confiar en que la ayuda siga llegando, y, sobre todo, que Estados Unidos “no traicione” a Kiev. No obstante, reconoció que teme un giro del lado de Washington si Donald Trump logra volver a la Presidencia, tras las elecciones de noviembre de 2024. “Si la política del próximo presidente [norteamericano], sea quien sea, es distinta con respecto a Ucrania, es decir, más fría o menos generosa, creo que eso tendría un impacto muy fuerte en el transcurso de la guerra”.

Falta de hombres en defensa de Kiev

Ante la evidente falta de soldados en el frente, de más de mil kilómetros, Zelenski mencionó un plan del Ejército que propone movilizar “entre 450.000 y 500.000 personas más” en 2024, aunque no se pronunció al respecto. Para paliar la falta de municiones, dijo también que el objetivo es producir “un millón de drones el año próximo”.

Putin estimó que “no es necesaria” una nueva movilización, tras la efectuada en septiembre de 2022, muy impopular. Según afirmó, el país logró reclutar a 486.000 voluntarios para engrosar las filas del Ejército en 2023, un esfuerzo que continuará. También prometió seguir reforzando las capacidades militares del Ejército, en una Rusia cuya economía está concentrada en el esfuerzo de la guerra y que pudo haber recibido grandes cantidades de municiones de Corea del Norte.

Sin negociaciones a la vista entre Ucrania y Rusia

Putin reiteró que la paz solo será posible cuando Moscú haya logrado sus objetivos, es decir, “la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus de neutralidad”. Según él, Moscú y Kiev “acordaron” esos criterios en unas primeras negociaciones en Estambul al inicio del conflicto, unas conversaciones que luego fueron abandonadas. “Hay otras posibilidades: o bien llegamos a un acuerdo o bien resolvemos el problema por la fuerza. Es lo que intentaremos hacer”.

Zelenski insistió en que el objetivo es recuperar el control de todos los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país, incluyendo Crimea, anexada en 2014 por Moscú. “La estrategia no puede cambiar”, aseveró. También descartó toda negociación con Moscú. “A día de hoy, no es pertinente. No veo que Rusia lo esté pidiendo, ni lo veo en sus actos. Y en la retórica, solo veo insolencia”, señaló.

¿Cuándo terminará la guerra en Ucrania?

En tono firme, Putin prometió la “victoria” a sus compatriotas. Según él, Rusia ha acumulado bastante “margen de seguridad” para “avanzar”, la sociedad rusa está “fuertemente consolidada” y la economía goza de una “reserva de fuerza y estabilidad”. Zelenski, por su lado, le pidió a los ucranianos no perder su “resiliencia” y reconoció que no sabe si la guerra terminará en 2024: “Pienso que nadie conoce la respuesta”.

