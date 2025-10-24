Starmer apoya el envío de misiles de largo alcance para Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer (izq.), y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (der.), llegan a una reunión de la “Coalición de los Voluntarios” en Londres. Foto: EFE - Chris J. Ratcliffe / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este viernes 24 de octubre a Londres para participar en un encuentro con líderes europeos que se han comprometido a brindar apoyo militar a Ucrania si se logra un alto al fuego con Rusia tras la invasión a Kiev en 2022.

Zelenski fue recibido por el anfitrión de la reunión, el primer ministro británico, Keir Starmer. En esta también participa de forma presencial Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, y Dick Schoof, el primer ministro holandés. El resto de líderes asisten de manera remota.

El mandatario de Reino Unido aseguró a su homólogo ucraniano: “Creo que podemos hacer más en cuanto a capacidad, en particular (...) capacidad de largo alcance, y, por supuesto, el trabajo vital para una coalición de los dispuestos a garantizar las garantías de seguridad necesarias”.

Antes del encuentro se anunció que se hablará sobre el suministro de armas para Kiev, y entre estas se mencionaron los misiles de largo alcance, principal interés de Ucrania, sobre todo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asegurara a Zelenski que le daría los misiles Tomahawk.

Por su parte, el líder ucraniano agradeció el apoyo de Reino Unido y aseguró que Putin está llevando a Kiev a una “crisis humanitaria” tras los ataques dirigidos contra infraestructuras y el sector energético.

Starmer hizo alusión a las sanciones contra Rusia y aseguró a los líderes europeos que se necesita “acordar terminar el trabajo sobre los activos soberanos de Rusia y desbloquear miles de millones para ayudar a financiar la defensa de Ucrania”.

Le recomendamos: Trump canceló las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio de TV

La reunión se da después de que Trump impuso sanciones contra las dos mayores compañías petroleras rusas, lo que Putin catalogó como un acto “hostil”. No obstante, este jueves se anunció que Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos, se reunirá con Serguéi Lavrov, su homólogo ruso, el sábado 25 de octubre, según Reuters.

El jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó tales acciones como “un duro golpe para la financiación del esfuerzo bélico ruso”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com