EE. UU. dice que atacó otra supuesta narcolancha, del Tren de Aragua, en el Caribe

Imagen de referencia de las operaciones de Estados Unidos. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército estadounidense hundió otra lancha en aguas del mar Caribe que, según afirma, era operada por el “Tren de Aragua”, en un ataque en el que habrían muerto seis personas a las que calificó de “narcoterroristas”, informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

“Durante la noche, por orden del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe”, anunció Hegseth en X.

Se trata al menos del noveno bombardeo perpetrado por Estados Unidos en medio de una movilización militar que se extendido por el Caribe y el Pacífico y que ha matado a, por lo menos, 37 personas.

La ofensiva ha producido el rechazo internacional, tanto de gobiernos como de organizaciones que tachan estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. Así, por ejemplo, lo ha calificado Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien, a su vez, ha sido calificado por la Casa Blanca como un líder narcotraficante y un “lunático”.

El martes, tras el primer ataque perpetrado en el Pacífico, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, aseguró que dicha acciones “constituyen ejecuciones extrajudiciales”.

En declaraciones a la prensa el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no van a pedir “necesariamente una declaración de guerra” al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia.

“Simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país”, precisó Trump, en referencia a las supuestas narcolanchas. Él y sus funcionarios asegura que, al bombardearlas, saben exactamente quiénes van a bordo y para qué redes criminales trabajan.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com